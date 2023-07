Thomas Stenström om resan från matbutiken till musikscenen: ”Fuck you, Coop"

Var är Thomas Stenström född?

Thomas Stenström föddes i Uddevalla och växte upp där med sin familj. Idag bor han i Hägersten med sin fru.

Thomas Stenström ålder – hur gammal är han?

Thomas Stenström föddes 19 januari 1988 och fyller därmed 36 2024.

Thomas Stenström partner

Thomas Stenström är gift med Rebecca Hedén, som föddes den 22 oktober år 1987 – vilket innebär att hon fyller 36 år under hösten 2023. Paret har hållit ihop i flera år nu men väljer att hålla sin relation privat. Enligt LinkedIn jobbar Rebecca som Head of Learning and Development på AW Academy Group.

Thomas Stenström låtar

Thomas Stenström slog igenom med låten "Slå mig hårt i ansiktet" som han släppte 2014. Men en musikkarriär har inte alltid varit en självklarhet.

Han jobbade tidigare på Coop och hade inget större hopp om att någonsin kunna försörja sig på sin musik. Hans skrev låtar i hemlighet och det var först när han skickade in två låtar till Ted Gärdestadstipendiet som musikkarriären tog fart, skriver Sami.

– Jag hade skrivit en massa låtar på svenska sedan jag var tonåring som jag inte låtit någon lyssna på. De handlade om ångest och sånt. Det var första gången jag visade två låtar och det var första gången någon sa att det var bra, berättar han.

Foto: Christine Olsson/TT

Thomas Stenström karriär

Erkännandet och framför allt priset på hundra tusen kronor gav Thomas Stenström självförtroende och friheten att fullt ut satsa på sin musik. Under sommaren ägnade han sig åt sitt band och sina låtar, bokade studiotid och därmed kickstartade sin karriär.

– När jag fick beskedet hade jag bokstavligen bara hundra kronor kvar på kontot. Där jag kommer ifrån så är pengarna verkligen slut när man säger att de är det. Det finns inget sparkonto att ta av. Så när jag, 22 år gammal, plötsligt fick hundra tusen insatt på kontot så sa jag bara ”Fuck you, Coop. Nu ska jag spela med mitt band”, säger han i en intervju med Sami.

Låten "Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen)" fick stor uppmärksamhet när den 2020 var med i Cancerfondens berörande reklamfilm. Låten blev snabbt en favorit bland lyssnare.

Thomas Stenström i Så mycket bättre – var han med i tv-programmet?

2021 var Thomas Stenström med i TV4:s program "Så mycket bättre" med bland annat Melissa Horn, Peter Jöback, Moonica Mac, Daniel Adams-Ray med fler.

Foto: Jessica Gow/TT

Alla Thomas Stenströms album

Nåt annat, nån annanstans 2012.

Fulkultur 2014.

Rör inte min kompis! 2017.

Dreamer 2019.

Spring baby spring 2021.

Thomas Stenström turné

Thomas Stenström är på turné i sommar. Här är alla platser och datum han spelar på:

Helsingborg 29/7

31/7 Rättvik

3/8 Karlskrona

4/8 Ulricehamn

5/8 Örebro

11/8 Stenungssund

12/8 Gävle

18/8 Öresund

19/8 Högakusten

25/8 Motala

26/8 Hamburgsund

2/9 Göteborg

Thomas Stenström Instagram

Thomas Stenström heter @thomasstenstrom på Instagram och du kan följa honom här: