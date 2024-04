Det har gått mer än en månad sedan Fröken Snusk och Rasmus Gozzi släppte låten "Voi till min Fuckboy". Sedan låtsläppet har en infekterad konflikt uppstått med elsparksbolaget "Voi", som inte kände sig nöjda över sångtexten.

Efter Gozzis utspel om kritiken i sociala medier, meddelar Voi:s VD Fredrik Hjelm nu att företaget ska anmäla låten för varumärkesintrång.

Voi om Fröken Snusk: "Djupt oroad"

"I ride a Voi, Voi, Voi, When I'm tipsy, feeling coy, Through the city, to my boi, boi, boi, Seeking pleasure, don't you know?", sjunger Fröken Snusk.

När låten först släpptes valde Voi att uttrycka sitt missnöje över texten, som uppmanar till att åka elsparkcykel onykter.

Fredrik Hjelm, VD på Voi, sa då att han inte kan stå bakom budskapet, trots att han uppskattar att Voi får ha en central roll i Sveriges populärkultur.

– Med det sagt är jag djupt oroad över låttexten och det budskap den sprider till Fröken Snusks unga fans, skrev han då i ett mejl till Resumé.

Voi vill inte associeras med Fröken Snusk och Rasmus Gozzi. Foto: Annika Byrde /TT.

Rasmus Gozzi: "Musik är yttrandefrihet"

Efter kritiken dröjde det inte länge förrän Rasmus Gozzi reagerade. Bland annat lade han upp en bild på Fröken Snusk som trycker bakdelen mot en Voi-cykel på Instagram.

Under inlägget skriver Gozzi att han har yttrandefrihet och därför kan säga vad han vill, men han passar också på att provocera ytterligare genom att be VD:n åka Voi onykter:

"... Fredrik Lejm, mannen verkar vara lite för stel. Han kanske har ett VOI-styre parkerat i mumindalen, vem vet, han kanske har Voi fettish. Min uppmaning är att ta en Voi efter du bärsat, det är rätt kul samt hur ska man annars ta sig fram i fyllan?"



Även Fröken Snusk uttalar sig under bilden:

"Om jag är för full för att köra själv, då är det lugnt för jag får skjuts på Voi av Gozzi. Fredrik, du borde ta det lite piano eller en frökens bubbel."

Voi rasar på Fröken Snusk: "Samtal från våra advokater"

Fredrik Hjelm står fast vid att låten uppmanar till ett beteende som kan utgöra en trafikfara.

Han menar att han har blivit påhoppad av både artisten och deras management, och att låtsläppet inte lett till den konstruktiva diskussion som han hade hoppats på.

I ett inlägg på LinkedIn skriver han att den oseriösa responsen från Fröken Snusk och Rasmus Gozzi har lämnat företaget med bara en utväg, nämligen att anmäla låten:

”Fröken Snusk och Rasmus Gozzi har genom sina plattformar stor makt att påverka människor. Med det kommer ett stort ansvar. En av våra investerare i USA anser att vi ska utöva legala påtryckningar för att få låten nedplockad, då den utgör varumärkesintrång, skriver han och tillägger:

"Jag är villig att omvärdera min syn på saken. Gozzi Records kan förvänta sig ett samtal från våra advokater”

Fredrik Hjelm, VD på Voi. Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT

