Vois vd rasar mot Fröken Snusks nya låt: "Djupt oroad"

I helgen släppte artisten Fröken Snusk en ny singel med titeln ”Voi till min Fuckboi”. Låten är av genren EPA-dunk och innehåller raderna:

”I ride a Voi, Voi, Voi,When I'm tipsy, feeling coy,Through the city, to my boi, boi, boi,Seeking pleasure, don't you know?”.

Låten landade inte bra hos Vois vd och medgrundare Fredrik Hjelm då den, enligt honom, uppmuntrar till rattfylla, vilket bryter mot Vois användarregler.

Fredrik Hjelm. Foto: Stina Stjernkvist/TT

I ett inlägg på Linkedin skriver Fredrik Hjelm, på engelska, att han är djupt oroad över låttexten.

Han menar att Voi överväger att förbjuda Fröken Snusk Voi-konto, vilket han sedan påpekar kan bli svårt eftersom ingen vet hennes riktiga namn och identitet.

Inte tillåtet att köra Vois elsparkcyklar berusad

För att kunna använda Vois elsparkcyklar behöver man godkänna några användarregler, varav en av dessa är att man inte får framföra Voi:en påverkad av alkohol, droger, medicin, eller någon annan substans som kan försämra ens förmåga att köra.

Att sjunga om att köra Voi full är dock inte förbjudet, även om Fredrik Hjelm antyder det i sitt Linkedin-inlägg.

– Han syftar inte på 'promotion', han syftar på 'drinking and driving' när han skriver att det bryter mot våra användarvillkor, säger Sofie Cederberg, pressansvarig på Voi till Di Digital.

Fredrik Hjelm: "Djupt oroad över låttexten"

I en kommentar till till Di Digital står Fredrik Hjelm fast vid att han oroas av låttexten.

– Det är smickrande att Voi syns så mycket i svensk populärkultur. Med det sagt är jag djupt oroad över låttexten och det budskap den sprider till Fröken Snusks unga fans, säger han till Di Digital.

Låten ska inte vara något samarbete mellan Voi och Fröken Snusk, utan något som Frökens Snusk och låtskrivaren Rasmus Gozzi gjort på egen hand.

– Vi har inte varit involverade i låten eller godkänt referensen till vårt varumärke och kan absolut inte ställa oss bakom texten, säger Fredrik Hjelm till Di Digital.

Nyheter24 söker Rasmus Gozzi och Fröken Snusk för en kommentar.

