SMHI varnar för ishalka – här blir det värst i helgen

SMHI varnar för plötslig ishalka på vissa platser i landet, och det finns risk för förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken.

Vindvarningar under fredagen

Under fredagen har det varit vindvarningar både i Västerbottensfjällen och Norrbottensfjällen.

– Varningen gäller främst på kalfjällsnivå, säger Marie Staerk, meterolog på SMHI, i en intervju till Nyheter24.

När en vädervarning gäller kalfjällsnivå avser det de högsta och mest utsatta områdena i fjällkedjan. På dessa höjder är vädret ofta mer extremt än i dalgångarna eller längre ner i fjällen med kraftiga vindar, snabbare växlingar i temperaturen och högre sannolikhet för snöfall.

Varningen kommer att upphöra sent under fredagseftermiddagen.

Här blir det varmast under lördagen

Lördagen bjuder på varierande väderförhållanden, med temperaturer som sträcker sig från milda grader i söder till kallare väder i norr. Varmast blir det i Götaland och östra Svealand där temperaturen förväntas stiga upp mot elva grader.

– Det kommer däremot vara ganska blåsigt med hårda vindar i dessa områden, säger Marie Staerk.

Även nederbörd förväntas komma, framförallt i fjälltrakterna, med regn i södra Götaland som rör sig österut.

Kraftiga vindar under söndagen

Under söndagen utfärdas även gul varning för hårda vindar i västra Härjedalsfjällen och södra Jämtlandsfjällen. Vinden kommer att vara som värst sent på kvällen, och SMHI uppmanar alla att ställa in sina fjällresor. Det finns även en risk för förfrysning.

Fjällen. Foto: Robert F. Bukaty/TT

Varnar för ishalka – här blir det värst

SMHI varnar för plötslig ishalka i stora delar av Norrbottens län under lördagen.

"Ett regnområde rör sig åt nordost under lördag morgon och förmiddag. Vägytorna är kalla med flera minusgrader och därmed väntas halt väglag på många håll. I de norra delarna kan det bli inslag av blötsnö", skriver SMHI på sin hemsida.

De uppmanar även alla att vara försiktiga i trafiken och anpassa hastigheten till väderlaget.

