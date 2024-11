Många svenskar får detta samtalet – lägg på direkt

Härom veckan gick International Plan ut med ett viktigt meddelande efter att nya bedrägerisamtal upptäckts.

"Det har nyligen kommit till vår kännedom att vissa personer blivit kontaktade via telefon av en okänd avsändare som uppger sig ringa från Plan International och/eller Klarna International. Ibland i samma samtal, ibland i två separata samtal", skriver de på sin hemsida.

Då kan de ringa

Plan International är en global barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter och jämlikhet för flickor. Organisationen är verksam i över 75 länder och fokuserar på att bekämpa fattigdom, skydda barn, och säkerställa att alla barn, särskilt flickor, får tillgång till utbildning, hälsa och möjligheter att forma sin framtid.

Plan International poängterar i sitt meddelande att de endast ringer om en fadder aktivt hört av sig eller om det är något annat specifikt relaterat till ett fadderbarn.

Då ska du lägga på direkt

Samtalen, eller de inspelade röstmeddelanden som det i detta fallet har varit, har handlat om en betalningsförfrågan på ett visst belopp, oftast i euro. De som ringer vill att man ska klicka sig vidare om man vill få en återbetalning eller mer information.

"Vi ber dock aldrig personer vi ringer ut till att identifiera sig med t.ex BankID, och vid samtal när personer själva ringer in direkt till oss är det enbart faddernummer eller personnummer vi ber er knappa in. Vi har dessutom inga givare som bidrar i euro utan all betalning kopplat till Plan International Sverige är registrerat i svenska kronor", skriver de i sitt meddelande.

De uppmanar även alla att höra av sig ifall de misstänker att de fått ett samtal enligt beskrivningen ovan.

