Swish från okänt nummer? Gör det här

De senaste åren har risken att utsättas för ett bedrägeri ökat drastiskt. Bara under 2023 uppgick antalet anmälda bedrägeribrott till 238 371 stycken, och under samma period skrevs bedragarnas brottsvinster till hisnande 7,5 miljarder kronor – 22 procent mer än året dessförinnan.

Enligt polisen återinvesteras vinsterna i nya brottsupplägg så som narkotika och vapen.

De största och vanligaste brottsvinsterna 2023 var:

Investeringsbedrägeri: 2,3 miljarder kronor.

Telefonbedrägeri: 708 miljoner kronor.

Romansbedrägeri: 470 miljoner kronor.

Kortbedrägeri utan fysiskt kort: 344 miljoner kronor.

Bedrägeri där en person utger sig för att vara ett bolag eller myndighet: 329 miljoner kronor.

SÅ SWISHAR SVENSKARNA Swish lanserades i Sverige 2011. I dag har betalappen 8 400 000 användare. I februari 2024 swishade svenskarna 77 769 179 gånger, för en total summa om 39 873 738 634 kronor. Det finns 325 00 företag i Sverige som tar betalt med Swish. 20 procent av svenskarna i ålder 16 till 54 år föredrar att betala med Swish. Det går även att swisha till nummer i åtta andra länder: Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Belgien, Schweiz och Portugal.

Har du mottagit en Swish från en okänd person? Foto: Pressbild Swish

Falska "Swish"-appar sprids

Tidigare under hösten började flera falska Swish-appar att florera på sina håll runt om i landet. Med hjälp av bluff-apparna kunde bedragare visa upp att en betalning genomförts genom att visa ”fyrverkerierna” och ”den gröna bocken” som dyker upp i den riktiga Swish-appen när en överföring gjorts. Men i själva verket var det falska appar som visade att betalningen eller överföringen genomförts, när den i själva verket inte gjort det.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Klicka aldrig på länkar i mejl eller sms som kommer från en okänd avsändare. Starta aldrig BankID om någon ringer och ber om det. Om någon försöker stressa dig till att göra något ska du tänka efter en extra gång och kontrollera uppgiften noga. Om ett erbjudande om en lönsam investering handlar om exempelvis kryptovaluta, bör du vara väl insatt i hur det fungerar innan du gör en investering. I jämförelse kan man tänka att man inte investerar i ett företag utan att förstå vilken verksamhet företaget bedriver. Källa: Polisen

Fått en okänd Swish? Då kan det vara bedrägeri

Utöver att använda sig av falska appar kan bedragaren använda sig av Swish för att utnyttja dig och på så sätt komma åt dina pengar.

Kanske har du mottagit en Swish-överföring från någon du inte känner till. I de fall betalningar kommer från okända personer så kan det röra sig om ett vanligt misstag. Men det är aldrig fel att vara vaksam eftersom det blivit allt vanligare att bedrägerier sker på det sättet. Kriminella som tvättar pengar kan nämligen skicka pengar via Swish till okända personer ör att sedan kontakta dem och be om att få pengarna återbetalda via appen, fast då till ett annat telefonnummer.

Sajten Mobil skriver att detta är ett vanligt sätt att både tvätta pengar och samtidigt försvåra för polisen i arbetet att identifiera transaktioner. Om du misstänker att du utsatts för ett bedrägeri där du ombed swisha tillbaka pengarna till ett annat nummer så bör du kontakta både banken och polisen för att få råd om hur du ska agera.

