Därför ska du ha bikarbonat i vattnet när du kokar ägg

Gillar du kokta ägg? Då bör du definitivt känna till det här knepet.

Att koka ägg är något många svenskar gör varje dag.

Vad som är det perfekta ägget råder det delade meningar om. Vissa menar att ett hårdkokt ägg är det godaste, medan andra föredrar sina ägg lösare och med en krämigare gula.

Oavsett vilket sida du tillhör finns det ett enkelt knep som kan göra processen att koka ägg lite lättare. Precis som i de flesta andra husmorsknep är det bikarbonat som är nyckeln till framgång.

Bikarbonat i vattnet – det händer med ägget

Att koka ägg är inte särskilt komplicerat eller ansträngande. Du kokar upp vattnet i en kastrull, droppar ner äggen, låter dem vara där några minuter. Sedan sköljer du av dem och låter dem ligga i kallt vatten en stund.

Men när du är klar med det kommer den värsta delen, nämligen att skala skapelsen. Det kan ta onödigt mycket tid och ibland vara mycket krångligare än det borde.

Det är här bikarbonaten kommer till undsättning. Om du bara häller en tesked av pulvret i vattnet innan du kokar upp det höjer du nämligen äggens ph-värde – vilket gör dem mycket enklare att skala, enligt Leva&Bo.

Ett annat alternativ är att tillsätta teskeden i det kalla vattenbadet där de nykokta äggen ligger för att kyla ner. Även då, efter cirka fem minuter, faller äggens skal av betydligt lättare.

Därför ska du koka dina ägg i 32 minuter

Nu vet du ett smart knep för att skala dina ägg snabbare. Men det är inte det enda som kan vara värt att ha koll på när det kommer till konsten att koka ägg.

De flesta anser nog att det är runt sju minuter, men en italiensk studie från i vintras visade att den optimala tiden för äggkokning inte ens är i närheten av det. För att få till det perfekta ägget krävs det nämligen över en halvtimme, något Nyheter24 tidigare skrivit om.

Metoden, som forskarna själva kallar för periodisk kokning, innebär att du växlar mellan att koka ägget i vatten med en temperatur på 100 grader och kyla det i ljummet vatten (cirka 30 grader) varannan minut – i hela 32 minuter.

Detta gör att gulan alltid håller en temperatur på 67°C, vilket gör att den förblir krämig, medan vitan är helt fast.