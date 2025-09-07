De sista tomaterna börjar bli mogna i årets skörd, men det kan hända att skalet spruckit på vissa. Här får du veta varför skalet på tomaten spricker och hur man kan förebygga det.

Under september brukar de sista tomaterna vara redo att skördas. Men ibland upptäcker man att ens tomater spruckit i skalet och blir osäker på vad som kan ha orsakat det och om man ändå vågar äta dem.

När en tomat har spruckit i skalet måste man skörda den snabbt, då det lätt kan komma in bakterier i sprickan som förstör tomaten.

Här får du vet varför tomater ibland spricker i skalet och vad man kan göra för att förhindra detta.

Därför spricker dina tomater i skalet

Enligt Sara Bäckmo, journalist och växtexpert, är den vanligaste orsaken till att tomater får sprickor ojämn vattning.

Har tomaterna någon gång fått för mycket vatten, och sugit upp det, måste allt vatten ta vägen någonstans. Växten lagrar vattnet i frukten och när den blir överfylld spricker skalet helt enkelt.

Vissa tomatsorter har även ett tunnare skal och då kan det hända att skalet spricker. Men det kan även bero på hur mycket man gödslat under sommaren, skriver Bäckmo på sin hemsida.

Så undviker du spruckna tomater

En lätt åtgärd är att vattna sina tomatplantor med jämna mellanrum, så att växten aldrig hinner torka ut eller får för mycket vid ett annat tillfälle.

Att tomaterna spricker i skalet kan också hända om man odlar på friland och det varit torrt en tid och sedan kommer det en rejäl skur som gör att jorden blir ordentligt blöt.

Men det går utmärkt att skörda, äta, tillaga eller frysa spruckna tomater, skriver Sara Bäckmo på sin hemsida.