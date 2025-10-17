Nyheter24
Nyheter /Kiwi

Superfrukten du borde äta – kan göra underverk

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 22:15
frukter och kiwis
Kiwi har synts på sociala medier som en superfrukt - här är varför Foto: Frank May/TT & Fredrik Sandberg/TT

Kiwi har under en tid florerar runt på sociala medier som en ultimat frukt. Med sitt näringsrika innehåll är det inte bara en trend, utan faktiskt ett smart val för din hälsa enligt experterna.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Kiwi, Frukt, Kost

Bakom kiwins skal döljer sig en näringsbomb. En medelstor kiwi innehåller drygt två gram fiber och hela 56 milligram C-vitamin. Ett vitaminintag som motsvarar över 62 procent av det dagliga behovet för män och 75 procent för kvinnor, enligt uppgifter från Dagens Nyheter.

Kiwi är ett bra mellanmål för magen då frukten bland annat hjälper till vid förstoppning. Skalet, som många väljer att slänga, är faktiskt extra fiberrikt och fungerar också bra att äta i exempelvis smoothies.

Hjälper hjärtat – och kanske sömnen? 

Kiwi är rik på kalium, som hjälper kroppen att sänka blodtrycket genom att balansera natrium. Fibrerna i frukten binder dessutom det “onda” LDL-kolesterolet och hjälper det ut ur kroppen. Något som minskar risken för hjärtinfarkt och stroke. 

Något som också uppmärksammats på sociala medier är att kiwi på ett naturligt sätt kan förbättra sömnkvaliteten. Orsaken till detta påstående är att frukten innehåller små mängder av melatonin och serotonin. Med enligt dietister krävs det mer forskning för att bekräfta detta.  

Kan kiwi förbättra sömnen? Dietister menar att mer forskning krävs. Foto: Claudio Bresciani / TT

Kiwi förtjänar en plats i kundvagnen 

Oavsettt om du är ute efter bättre matsmältning, hjärthälsa eller bara ett fräscht mellis är kiwi en bra frukt för dig. Och när du ändå slänger ner några kiwis i kundvagnen kan du passa på att behålla skalet som även det har sina hälsoeffekter.

