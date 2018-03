Att ha en crush på någon kan vara en av de roligaste och mest spännande sakerna som finns. Det finns inget bättre än att sitta och dagdrömma om allt man vill uppleva med någon man verkligen diggar.

Men om man inte riktigt vet hur man ska förmedla sina känslor kan det snabbt bli ganska krångligt. Och om personen i fråga är någon man har bildat en kompisrelation med, så kan det blir riktigt svårt.

Är det kompisen som du träffar titt som tätt och på utekvällar? Eller kanske är det din roliga, supersnygga kollega som du kommit nära? Oavsett vad fallet är finns det saker du kan göra för att förmedla dina känslor tydligare, och förhoppningsvis ta din relationen till nästa nivå.

"Friendzone" är inte en grej



Den första och allra viktigaste regeln är att komma ihåg att ingen någonsin är "skyldig" dig någonting. Din crush har ingen skyldighet att känna likadant, eller att ligga med dig bara för att du är "schysst".



Har du redan förmedlat dina känslor för din crush och de har gjort det tydligt att de inte känner likadant? Då är det bara att släppa dem och satsa på att hitta någon som känner likadant. Mycket roligare för alla parter!

Om så inte är fallet så fortsätter tipsen nedanför.

Flirta med självsäkerhet

Om inte du tror på vad du säger, så gör ingen annan heller göra det. Samma sak gäller också flirtande. Om du bestämmer dig för att lägga in en stöt på din crush är det lika bra att göra det helhjärtat.

Det innebär inte att du måste göra någon stor dramatisk gest, utan att du bara måste vara tydlig och trygg (fake it till you make it gäller här) i det du säger eller gör.

Det särskilt viktigt om ni är kompisar då du vill tydliggöra att du vill ha mer. Halvdana försök kan väldigt snabbt förvandlas till pinsamma situationer. Börja förslagsvis med något lättsamt för att läsa av responsen, men gör det med självsäkerhet.

Hitta på sätt att hänga, bara ni

Träffar du ofta din crush i gruppsituationer? Då kan ett bra tips vara att stämma en träff där bara ni ses. Fråga om de vill ta en fika eller en öl tillsammans. Kanske är ni kollegor eller klasskompisar? Då kan du föreslå att ni gör något tillsammans på fritiden. På så sätt hintar du om att du vill hänga med dem mer på tu man hand.



Roliga människor är attraktiva

Alla älskar att skratta. Alla älskar också att känna sig utvalda. Därför är ett bra knep att se till att skämta med din crush och samtidigt passa på att slänga in flirtandet. Det sistnämnda är viktigt, om du faktiskt vill visa att du är intresserad av dem som mer än en vän.



Du behöver inte vara en standupkomiker för att vara rolig. Använd din personlighet till din fördel och rikta in dig på det skämtsätt som kommer mest naturligt för dig. Internskämt och retsamma smågnabb kan vara ett sätt att stärka er relation och personen kommer samtidigt associera dig med att ha roligt.

Möt dem halvvägs

Om du känner att det slår gnistor mellan er, även om de må vara små, så är det bra att vara uppmärksam för deras signaler – och besvara dem. Misstänker du att din crush känner likadant så bör du också ha i åtanke att det kan vara precis lika svårt för dem att våga ta första steget. Om de är modiga nog att försöka så borde du vara modig nog att besvara deras flirtande!

Ärlighet varar längst

Om du har provat allt och fortfarande känner dig osäker är det allra bästa tipset att helt enkelt vara rak och ärlig med dina känslor.

Om det känns för läskigt att göra det face to face har du tur, då vi tack vare teknologin har massa olika sätt att göra det på. Skicka ett fint förklarande sms, eller förklara din kärlek via messenger. Kanske en sensuell snap (se: sensuella, inte oönskade nakenbilder)?.

Det allra värsta som kan hända är att du får reda på att personen inte känner likadant, vilket innebär att du kan gå vidare och kanske till och med lägga fokus på någon annan potentiell babe. Och i allra bästa fall slutar det med att du får bekräftat att din crush känner likadant!

Hur du än väljer att göra det så vet du säkert att du har du gjort allt du kan från ditt håll.



