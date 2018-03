Blev du också helt fantastiskt uppspelt när du kunde börja krydda upp dina instastories med gif:ar?

Då blev du säkert minst lika besviken när du upptäckte att detta inte längre går. Och det är faktiskt inte bara du, eller din mobil heller för delen.

När du nu söker på gif:ar laddar det något fruktansvärt och det känns som att det aldrig kommer ta slut. Detta beror på att funktionen finns kvar, men den har pausats.

Anledningen är att Instagram och Snapchat har pausat samarbetet med Giphy efter att deras användare upptäckt en rasistisk gif. Gif:en ska ha innehållit av orden: "N***** Crime Death Counter – Keep Cranking Bonzo, the Numbers Just Keep on Climbing!".

"Så fort vi fick höra om det tog vi bort gif:en och har inaktiverat Giphy tills vi är helt säkra på att det inte kommer hända igen... under tiden som vi väntara på att Giphys team tar tag i det," har Snapchat skrivit i ett meddelande till TechCrunch.



Enligt Snapchat ska alla gif:ar som kan hämtas från sajten Giphy till appen vara lämpliga för deras användare, som är från 13 år och uppåt.

Gif:en har alltså funnits i Giphys utbud, vilket gjorde att även Instagram reagerade.

"Den här typen av innehåll har inget att göra på Instagram. Vi har stoppat vårt samarbete med Giphy under tiden som de utreder problemet", skriver en talesperson från Instagram till tidningen.

"Vi tar fullt ansvar"

I ett uttalande till TechCrunch har Giphy berättat att den typen av gif:ar strider mot deras riktlinjer, och att de tog bort den så fort de upptäckte den.

"Efter att ha utrett händelsen har vi sett att stickern var tillgänglig på grund av en bugg i våra filter som särskilt påverkar gif-stickers. Vi har nu fixat buggen och modererat om alla gif-stickers i biblioteket.



Giphys personal fortsätter också gå igenom alla stickers och hoppas att arbetet snart är klart.

"Vi tar fullt ansvar för händelsen och ber så mycket om ursäkt till alla som känt sig förolämpade."

Instagram lanserade gif-stickers i januari, och 20 februari hade även Snapchat hakat på tåget. Det blev alltså inte långvarigt.

Men förhoppningsvis är gif:arna snart tillbaka.

