Målet var att spränga den största knarkligan i Sverige någonsin. Med hjälp av tveksamma metoder, hemliga agenter och sena festnätter i Barcelona år 2009 försökte svensk polis få tag på den misstänkte hjärnan bakom ligan – Jonas Falk.

Jonas Falk (tidigare Oredsson) intervjuas i "Operation Playa". Bild: Faksimil SVT

Resultatet slutade i fiasko, trots 11 månaders undercoverarbete, och nu kritiseras polisens metoder i den nya dokumentärserien "Operation Playa" som sänds på SVT med start den 29 maj. Det här är historien om hur Jonas Falk dömdes till 18 år i fängelse för att sedan frias helt av hovrätten och om polisens tveksamma metoder som innehåller faktiska brott.

Förundersökningen bakom operationen är den största i svensk historia näst efter mordet på

Vem är Jonas Falk?

Jonas Falk hette tidigare Jonas Oredsson och hans väg in i kriminalitet började tidigt. Redan som tonåring stal han bilar. Något som senare blev till flertalet väpnade bankrån. Han blev omskriven som en skicklig rymmare och lyckades ofta komma iväg under spektakulära former. På 1990-talet dömdes han för rånen.

Efter att Falk avtjänat sitt sista fängelsestraff så fortsatte polisen att hålla koll på honom. Det ledde till att han flyttade från Sverige till. Polisen blev då allt mer säkra på att han var hjärnan bakom en internationell liga som smugglade kokain från Sydamerika till Europa med hjälp av segelbåtar. Det leder oss till den hemliga operationen ledd av en dold avdelning av den svenska polisen.

Vilka poliser jobbade i Spanien och vad var "Operation Playa"?

De poliser som jobbade i Spanien år 2009 kom från SSI, sektionen för särskilda insatser, som var en hemlig avdelning inom polisen som fokuserade på grov brottslighet. De skickades till Sitges, söder om Barcelona, för att infiltrera den internationella knarkligan.

Bild från dokumentären "Operation Playa" på en av agenterna på barrunda. Bild: Faksimil från SVT

I dokumentärserien "Operation Playa" kritiseras dels polisens farliga tillvägagångssätt, men också hur de hemliga agenterna spenderade mängder av pengar på sena festnätter och lyxiga middagar. Hur mycket som spenderades vill inte polisen avslöja.

Dessutom raderade agenterna sina loggar så det finns väldigt liten information om exakt allt som gjordes under 11 månader i Sitges.

Efter fiaskot lades SSI ner för gott.

Vad var polisens brottsliga metoder?

Under nästan ett helt år hann de hemliga agenterna prova många kontroversiella metoder medan de låtsades vara rika, svenska brottslingar. Bland annat närmade sig polisen en person vid namn Mattias Johansson. I dokumentärserien berättar han hur han blev bjuden på sprit, mat och nöjen av en agent.

Mattias intervjuas i "Operation Playa" där han berättar om polisens kontroversiella metoder. Bild: Faksimil SVT

Polisen hade en tanke om att han var involverad i narkotikaligan eftersom han var bekant med Jonas Falk. Agenterna lånade ut en buggad bil med förhoppningar om att knarkaffärer skulle diskuteras där.

Sanningen var den att Johansson knappt kände Falk – och han hävdar att han inte hade en aning om dennes brottsliga förflutna.

Falk hävdar i dokumentären att om Johansson kommit dragandes med undercoveragenter så hade han kunnat dödas. Polisen satte alltså hans liv i direkt livsfara.

Bild från Harriettes övervakningskamera där polisen anklagas för inbrott. Bild: Faksimil SVT

En annan metod som agenterna anklagas för att ha använt, involverade ett inbrott hos Harriette Boman, moster till Jonas Falk, som bodde i Barcelona. Ingenting dyrbart stals, förutom ett par kalsonger och ett par strumpor tillhörande den misstänkte knarkbaronen – som skulle kunna användas för dna-matchning.

Hur gick det till när Falk greps?



Här grips svensken i Colombia. Bild: DAS/Handout/TT

2010 (efter den misslyckade "Operation Playa") greps Falk i Colombia och förflyttades till Sverige där han isolerades i häktet. Han ansågs vara så pass farlig att han isolerades i tre och ett halvt år med noll interaktion med omvärlden och de andra intagna, skriver SVT.

En av de märkliga aspekterna av utredningen – och en av anledningarna till att Falk kunde gripas – innehöll ett osannolikt beslag av 1,4 ton kokain. Det gjordes av fransk sjöpolis i Karibien. Svensk polis var säkra på att Falk var inblandad – och på båten fanns svenske ensamseglaren Mauritz Andersson som antogs vara en av Falks kurirer.

Fransk polis ville först inte samarbeta och menade att det inte var en svensk angelägenhet. Det gjorde det svårt för utredningen att bevisa Falks inblandning men helt plötsligt hittades nio kilo kokain på en annan båt registrerad av samma Andersson. Den här gången i Göteborg. Men vid undersökningen togs inga bilder förutom via en mobilkamera som "råkade gå sönder" samt att det inte finns några anteckningar om att polisen i Göteborg tagit emot knarket.

Innan rättegången lämnades Andersson ut till Sverige, men som friades på just den punkten.

Efter den mycket uppmärksammade rättegången för narkotikasmugglingen dömdes Jonas Falk i tingsrätten till 18 års fängelse. Domen överklagades och i Svea hovrätt gick de många åren i fängelse ner till noll – och han frikändes helt. Det fanns helt enkelt inte en bevisning som höll för en fällande dom, ansåg hovrätten.

Anklagelserna mot Falk slutade inte där. Nu låg fokuset istället på skattebrott kopplade till narkotikasmugglingen efter att han utlämnats till Spanien. Idag bor han där under så kallad "husarrest" och han får inte lämna landet. Trots det har ännu inget åtal mot honom väckts.

Dokumentärserien "Operation Playa" sänds i tre delar. Del ett har premiär den 29 maj på SVT1 21:00 och samtliga delar finns tillgängliga på SVT Play. Under 7 dagar kan du se ett smakprov i spelaren ovan från del 2 som sänds den 5 juni klockan 21:00 på SVT1.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.