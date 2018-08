De smetar in tuttarna med tandkräm – för att göra dem större

Hälso- och skönhetsinfluencers uppmuntrar kvinnor att smörja in sina tuttar med tandkräm för att tajta till och göra sina tuttar större.

En skönhetskanal på YouTube som heter NaturalBeauty556 laddade upp en video med titeln "Tighten Sagging Breasts in Just 5 days – No Joke", vilket översätts till "Tajta till hängiga bröst på bara 5 dagar – inget skämt".

I videon påstår hon alltså att en mix av tandkräm, mjöl, äggvitor och riven gurka ska "tajta till dina bröst helt sjukt mycket".

Mirakelkuren ska tydligen tajta till och göra dina bröst större. Bildkälla: Youtube

En annan skönhetskanal, Susana Home Remedies, föreslår att du ska smörja in dina bröstvårtor med tandkräm och gnugga vaselin på resten av bröstet, för då garanterar hon att de kommer bli större.



De här videorna har alltså miljontals visningar från personer som desperat vill förändra formen och storleken på sina bröst, utan operation. Det är oklart hur många av dem som faktiskt försökte sig på de här, låt oss säga ovanliga, teknikerna.

Men innan folk springer till affären för att köpa en tub Colgate, så är det viktigt att ni förstår att gnugga tuttarna med tandkräm inte kommer att göra dem större. Eller tajtare. De kommer antagligen bara lukta mint.

Grejen är att det kanske känns som att tuttarna tajtar till lite, men det är bara för att tandkrämen torkar ut huden. Det är därför många försöker få bort finnar med att smörja tandkräm på finnar, för att det torkar ut oljor och talg.

Om du är nyfiken så testa att smörja lite tandkräm på handen, så känner du hur huden kan uppfattas som tajtare. Men den sensationen kommer försvinna så fort du sköljer bort tandkrämen.

Att applicera något på huden, kan inte ha någon djupare påverkan på din kropp. Som till exempel kan inte en hudkräm bränna fett, men den kan göra dina ben glansigare och mjukare. Tandkräm kan inte sträcka sig så djupt som in i bröstvävnaden.

Samma gäller vaselinet. Om du smörjer in tuttarna med vaselin kanske de ser större ut på grund av att de blir glansiga, men du kommer inte få någon skillnad på storleken.

Christopher Inglefield, chef på skönhetskliniken London Bridge Plastikkirurgi och Estetik, kallar tekniken för bisarr.

– Det här bisarra tipset gör inget annat än spelar på kvinnors kroppshat. Kvinnor som är tillräckligt desperata för att bil pålurade "mirakelkurer" för att lösa sina kroppskomplex. Men tyvärr, den här metoden är fake och online-kvacksalveri, säger han till Metro.

Men om du ändå föredrar att lyssna på influencers och inte läkare: Skönhetsbloggaren MakeUpMesha testade vaseline- och tandkrämstricket i 30 dagar, utan resultat.

Om det är större bröst du är nyfiken på så har Nyheter24 tidigare skrivit om man får större bröst av att dricka sojamjölk, läs mer om det här.