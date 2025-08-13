Därför är kvinnor bättre än män på att investera pengar

Att investera pengar på börsen kan vara ett sätt att sköta sitt sparande på. Framgången är dock aldrig självskriven. Men faktum är att kvinnor tenderar att vara mer framgångsrika än män.

Går du i tankar på att komma igång med sparandet igen efter semestern? Då är du förmodligen inte ensam. Sommarsemestern tenderar att kosta en slant vilket inte alltför sällan resulterar i att många väljer att minska på eller pausa sitt sparande.

Kvinnor mer framgångsrika än män när de investerar

Oavsett hur du tänker göra så finns det vissa som har bättre förutsättningar än andra när det kommer till att göra lyckade investeringar. Det är nämligen så att kvinnor i allt större utsträckning lyckas med sina investeringarna jämfört med män. Det menar Avanzas privatekonom Felicia Schön.

I ett blogginlägg på jämförelsesajten Compricers hemsida redogör nämligen Schön för att kvinnor tenderar att få högre avkastning på investeringarna de gör jämfört med män.

Annons

Därför är kvinnor mer framgångsrika på börsen

Även om alla investeringar alltid medför risker och saknar garantier på att bära frukt så visar en analys på olika beteenden som påverkar framgången mellan könen.

”Enligt analys av våra kunder här på Avanza så kan vi se flera skillnader i investeringsbeteendet. För det första kan vi se att kvinnor har större andel fonder än aktier, vilket ger en bra riskspridning. För det andra ser vi att en större andel kvinnor månadssparar och i allmänhet gör mindre transaktioner, vilket är bra för de flesta misslyckas med att försöka tajma marknaden med köp/sälj”, skriver Schön i inlägget.

Det är det vinnande konceptet

Hon passar även på att avsluta med att redogör för att kvinnor, i högre utsträckning, väljer aktier i välkända företag när de investerar på börsen, där företag i regel är mer lönsamma. Detta jämfört med män som oftare tenderar att investera i aktier som ännu inte blivit lönsamma och således också är förenade med högre risk.