Utmattningssyndrom: Hur lever man när hjärnan gått sönder?

2014 visade en rapport från försäkringskassan att kvinnor i snitt löper 28 procent större risk än män att bli sjuka.

En rapport från förra året visade att 53 procent av alla kvinnliga sjukskrivningar det året berodde på anpassningsstörningar och reaktion på svår stress.

För att förenkla så innebär det att stress låg som orsak till mer än hälften av alla kvinnliga sjukskrivningar 2017.

En demograf som visar sig vara särskilt utsatt är just unga kvinnor.



I del tre av serien om långvarig stress pratar Nyheter24 med fyra kvinnor som tillhör de 53 procenten – vars liv har förändrats till följd av utmattning. Samtliga av kvinnorna har själv drabbats av utmattningssyndrom.

När det tar stopp

Josefin

24-åriga Josefin från Dalarna var mitt uppe i examensarbetet under den sista vårterminen på högskolan när livet tog en dramatisk vändning. Vid 23 år gammal skulle hon drabbas av utmattningssyndrom. Och det som skedde skulle ske i små etapper, innan det plötsligt skulle bli väldigt tydligt.

– Jag märkte inte av något direkt, men jag började få mer och mer ångest. Jag började känna oro och rädsla inför olika saker som inte var rimliga. Exempelvis om jag skulle någonstans. Det var en oro jag inte kände igen hos mig själv.



Men snart skulle hon förstå att något var allvarligt fel.

"Jag kunde inte läsa"

– Det kom till en punkt där jag inte kunde läsa. Jag kunde inte läsa en mening. Jag kunde inte förstå, jag kunde liksom inte ta in någonting, säger Josefin.

Foto: Unsplash

Hon förklarar att hon inte heller kunde hålla något på minnet och att koncentrationsförmågan nästan helt försvann. Något som är väldigt vanligt hos personer med utmattningssyndrom.

Många som drabbas av utmattningssyndrom drabbas också av nedstämdhet. Men det är inte alla som drabbas av depression.

Camilla

2013 tog det stopp för 29-åriga Camilla från Stockholm. Hon var då bara 24 år gammal. I en vardag där hon ofta arbetade tiotimmarsskift i butik på egen hand, och även tränade mycket, så började kroppen tydligt säga ifrån.

– Jag trodde att jag var fysiskt sjuk ganska länge. Jag började svimma på gymmet, började få problem med magen och hade svårt att sova. Jag tänkte att jag bara tränade för mycket.

"Jag åkte taxi för 14 000 kronor"

Camilla började också drabbas av stark ångest och panik vilket gjorde det extremt svårt att åka kommunalt.

– Det var en period på ungefär ett halvår då det blev värre och värre. Jag började få monstruösa panikattacker, så på en månad åkte jag taxi till och från jobbet för 14 000 kronor.

Hon berättar om en incident på jobbet, som hon nu i efterhand ser som en tydlig varningsklocka.

– Jag sprang in på lagret och kräktes. Sedan satt jag och skakade. När en kund kom in gick jag ut och hjälpte dem, sedan sprang jag tillbaka in på lagret igen och gjorde samma sak. Och så höll det på hela dagen tills jag stängde butiken.

Och det dröjde inte länge till innan det tog stop.

– Slutet var när jag en dag gick in på toaletten på jobbet och insåg att jag inte kunde gå ut igen. Jag kunde inte fysiskt ställa mig. Jag kände bara att jag inte klarade det. Mina föräldrar kom och hämtade mig och sedan jobbade jag inte mer efter det.

Ailin

Foto: Isabell Höjman / TT

31-åriga Ailin från Göteborg förklarar att hon i efterhand kan urskilja två tydliga etapper. Den första, som hon kallar för “den stora varningen”, kom smygande.

– Det började med att jag kände mig väldigt rädd och hela tiden var på min vakt. Det är som hjärnan är beredd på att fly konstant. Jag blev väldigt känslig för ljud, ljus och synintryk.

När hon blickar tillbaka förklarar Ailin att det fanns tecken flera år tidigare. Hon fick exempelvis oförklarliga utslag en period, sömnsvårigheter en annan, och gick även raskt upp i vikt.

– Det handlade om press, stress och förväntningar på mig själv. Jag var nog stressad långt innan jag gick in i väggen. Jag skulle säga att jag var stressad i tre års tid innan.



– Just då fattade man ingenting, men det är just när man kollar i backspegeln som man kan se det tydligare.

"Närminnet fanns inte"

Ailin förklarar att hennes "riktiga vägg” var en kombination av jobb, privatliv och relationen till sig själv. De två första månaderna efter att hon insjuknade sov hon 16 timmar per dag.

– Den riktiga smällen var tio gånger värre än varningen. Speciellt de fysiska symptomen. Jag var extremt labil känslomässigt och jag minns inte de två första månaderna efter att jag insjuknade. Närminnet fanns inte.

Ailin heter egentligen någonting annat.

Gry

Någon som också vittnar om avsaknaden av närminnet är 23-åriga Gry. Gry var bara 16 år när hon drabbades av utmattningssyndrom. Då hade hon precis flyttat från en mindre ort i Norrland till Stockholm för att börja i sin nya gymnasieklass.

– I mitt fall handlade det nog om många stora förändringar på en gång. Flytten, det nya gymnasiet, att jag inte kände så många och att jag hade presterat väldigt högt och fått väldigt bra betyg i högstadiet.

Gry började på ett musikgymnasium och förklarar att pressen att briljera i både de musikaliska och vanliga skolämnena till slut blev för stor.

"Tappade tre mobiler"

– Jag var konstant trött. Jag hade svårt att sova på kvällarna men jag sov mycket på dagarna. Jag var ledsen ofta. Jag tappade sju skolböcker och tre mobiler på vägen till skolan bara under ett halvår eller ett år.

Något som är väldigt tydligt för Gry när hon ser tillbaka var skolarbetet. En dag satte sig en lärare med henne och visade tydligt vid vilken tidpunkt hon hade slutat lämna in skoluppgifter helt och hållet. Även Grys mamma och vänner märkte att något var fel.

Foto: Unsplash

– Folk reagerade men visste inte riktigt vad de skulle göra åt det. Det var utmattning i kombination med depression. Vid depression ska man gärna aktivera sig och göra saker, men vid utmattning ska man gärna vila. Så det är en svår kombo.



Och det skulle ta nästan ett år innan Gry slutligen fick en diagnos.

Läs alla delar av serien:

I del fyra kan du fortsätta läsa intervjuerna med Josefin, Camilla, Ailin och Gry. De berättar om livet efter en diagnos, att återhämtningen inte är en rak väg och att det finns ett liv efter att man bränt ut sig. Utmattningssyndrom: Livet efter att hjärnan gått sönder

Om du inte har gjort det, så kan du läsa serien från början. I del ett, Utbränd eller bara trött? så reder psykologen Kerstin Jedin ut hur man avgör skillnaden mellan stress, trötthet och utmattningssyndrom.

Och visste du att långvarig stress kan skapa fysiska hål i hjärnan? I del två kan du läsa om vad som händer i hjärnan när man drabbas av utmattningssyndrom.