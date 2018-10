34-åriga Nadia berättar: "Jag onanerar på jobbet varje dag"

På svenska arbetsplatser kan en vanlig dag bestå av morgonfika, en lunchrast och en liten paus innan dagens slut. Men hur är det egentligen med onanipauser, och hur ofta bör man ta en sådan?

Om man frågar 34-åriga Nadia Bokody är svaret så ofta som man behöver det. Nadia som är skribent på She Said, en onlinetidning som riktar sig till kvinnor, förespråkar att lägga undan en eller flera stunder under arbetsdagen till att onanera. Hon förklarar även att hon själv smyger in på toan när andra är och tar en kaffe, eller en bensträckare.

Och en fråga som säkert dyker upp i huvudet hos många är "Varför?", vilket inte är så konstigt.

Enligt Nadia finns det flera fördelar med en onanirast. Men den främsta fördelen är en enligt henne det faktum att hon kan återgå till jobbet med nytt driv och fokus.

Och det verkar inte som Nadia är ensam om att uppskatta lite egentid på jobbet. Förra året visade en studie från RFSU att cirka 16 procent av oss har onanerat på jobbet. Undersökningen visade även att det fanns tre platser som svenskar särskilt uppskattar att onanera på. Här kan du läsa mer om det.

Reducerar stress

Och det kanske inte är en helt galen idé att ta en onanipaus – det kan nämligen bära med sig en hel del hälsofördelar.

Enligt Medical News Today är listan med hälsofördelar lång. Den inkluderar:

Minskad stress

Minskad spänning

Bättre sömn

Bättre koncentration

Bättre humör

Lindra mensvärk

Lindra andra smartor i kroppen

