Är ditt pass från Förenade Arabemiraten? Då kan du, objektivt sätt säga, att du har världens bästa pass – i alla fall när det kommer till hur enkelt inresan till andra länder runtom i världen är.

Enligt Global Passport Index så kan personer med pass som är utfärdade i Förenta Arabemiraten resa in i 167 länder utan att tidigare ha fått ett visum i landet. De kan även resa in i 113 länder utan att behöva ansöka om visum över huvud taget och resa in i 54 länder där de kan fylla ut ett visum på plats.



Global Passport Index rankar pass tillhörande de länder som ingår i FN, och sex andra områden. Genom att ta information från myndigheterna i alla länder, kan man få fram en lista.



Tidigare har Tyskland och Singapore toppat listan, men den första december trillade föregående ettan Singapore ned på en andra plats och Tyskland ned på en tredje.

Sverige i topp 5

Och Sverige ligger faktiskt inte särskilt dåligt till heller. Vi hamnar på en delad 4:e plats tillsammans med Danmark och Finland.

1. Förenta Arabemiraten

2. Singapore

3. Tyskland

Delad fjärde plats:

Danmark

Sverige

Finland

Delad femte plats:

Luxemburg

Frankrike

Italien

Delad sjätte plats:

Nederländerna

Spanien

Vill du se exakt hur listan ser ut? Då kan du göra det här.

Är du sugen på att se mer av världen det kommande året? Då är det viktigt att veta var du ska – och inte ska – resa. Här listar Nyheter24 13 länder som du inte borde besöka nästa år.