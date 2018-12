Här är de 12 trendigaste resedestinationerna 2019

Hela 56 procent av svenskarna uppger att de åker utomlands minst en gång om året, enligt resesökmotorn Skyscanner. Företaget har analyserat resdata från den svenska marknaden för året som gått och siat om vilka resmål som kommer att trenda under 2019.

Lite otippat så hamnar Tirana, i Albanien, högst upp på listan bland de 12 destinationer som man bör hålla ett extra öga på under 2019. Resor till Tirana har ökat med 199 procent, år 2016-2018. Främsta anledningarna till att besöka Tirana är att det finns orörda badvikar, arkeologiska skatter och att priserna är bra.

Tirana i Albanien förutspås bli det trendigaste resmålet 2019. Bildkälla: Unsplash

På andra plats hamnar Turin i Italien. Det är ett perfekt resmål om man vill kombinera italiensk mat och kultur med skidåkning i alperna. Även bra stad att åka till om man vill ta en weekend.

Vackra Turin i Italien hamnar på andra plats på listan av heta resmål 2019. Bildkälla: Unsplash

På tredje plats har Skyscanner listat Agadir, i Marocko. Fördelarna med resmålet är att man kan sola och bada, njuta av marockansk flärd och att priserna på plats är fördelaktiga.

Agadir, i Marocko, ligger på tredje plats på listan över trendiga resmål. Bildkälla: Unsplash

Under året som har gått ligger London, Bangkok och Stockholm i topp för mest bokade destinationer hos svenska folket. Resor till New York och USA har också ökat under året tack vare lägre priser och fler flygrutter.

Här är hela listan för de 12 trendigaste destinationerna 2019:

1. Tirana, Albanien

Orörda badvikar, arkeologiska skatter, bra priser.

2. Turin, Italien

Perfekt kombinationsresa – Italiensk mat och kultur plus skidåkning i alperna, eller bara för en weekend.

3. Agadir, Marocko

Sol och bad, marockansk flärd och fördelaktiga priser.

4. Seoul, Sydkorea

Mix av asiatisk storstadspuls och traditionell asiatisk kultur, shopping och matupplevelser.

5. Tbilisi, Georgien

Naturupplevelser, intressant mix av både Asien och Europa, arkitektur.

6. Banjul, Gambia

Sol och bad, 30 grader året runt, progressiva idéer, intressant kultur, historia.

7. Singapore

Utforska det moderna Asien, shopping, lyx.

8. Antalaya, Turkiet

Sol och bad, riviera-känsla, mysiga gränder

9. Krakow, Polen

Mysig weekend-destination, prisvärt, kullerstensgränder, marknader.

10. Cancun, Mexico

Vita och palmklädda stränder, elegant lyx, snorkling i barriärrev, Mayakultur.

11. Tromsø, Norge

Magiska naturupplevelser, stadspuls 35 mil norr om polcirkeln.

12. Tel Aviv, Israel

Eurovision Song Contest, staden som har allt: nattliv, strand, kultur och spektakulär mat.