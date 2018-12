10 nyårslöften som du faktiskt håller nästa år

Vi alla har någon gång lovat oss själva att börja träna och äta rätt så fort tolvslaget slår till och klockorna ringer in det nya året. Inget fel alls och visserligen är det viktigt att satsa på hälsan. Men alltför ofta fokuseras nyårslöften på det yttre – det som inte riktigt håller i längden. Behovet av att konstant kontrollera det som naturligt går upp och ned – som vikt eller ens diet – skapar väl bara mer stress i längden? Nyheter24 har gjort en lista med tio nyårslöften som är lättare att hålla och som minskar prestationsångesten.

Låt festen börja!

Starta ett – eller flera – sparkonton

"Make it rain" sägs det i låtarna, men man vill ju själv kunna säga det med övertygelse. Skapa ett eller flera sparkonton nästa år och låt pengarna rulla in som de ska.

#DetGårBraNu

Var snäll mot dig själv

Behandla dig själv som du skulle behandla din bästa vän. Du skulle väl inte säga att din bästa vän är otillräcklig eller oälskvärd? Nej, du skulle fira hen dagligen och visa galet mycket uppskattning eftersom att ni har varandras ryggar genom vått och torrt. Precis så måste du tänka om dig själv också! New year, new you.

Hur ofta säger man tack till sig själv för man gjort något bra? Bildkälla: Unsplash

Källsortera & återvinn

Det är enklare än vad man tror – lovar! Nu för tiden finns det fler rejäla källsorteringsstationer eller återvinningsboxar som man kan droppa av kläder eller liknande i. Handla begagnat, sälj eller skänk bort sådant som bara ligger och dammar. Oavsett hur många gånger du intalar dig själv att du en dag kommer plocka upp blusen från hyllan, så kommer du inte det. Men det finns alltid någon som skulle kunna ha bättre nytta av den än du. En mans skräp, är en annan mans skatt!

Att källsortera och återvinna är oftast lättare än man tror. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Bli bekväm med att vara obekväm

Livet är kort och det är viktigt att ta vara på den tiden man har. Ta det där jobberbjudandet som ligger i Schweiz eller skaffa den där tatueringen du alltid velat ha – våga leva!

Visa uppskattning (till de som förtjänar det!)

Alla förtjänar inte din tid eller energi – så är det bara. Men det är viktigt att visa uppskattning genom att ofta säga "tack" eller skänka fina komplimanger till de som faktiskt förtjänar det. Det behöver inte heller vara för en viss anledning och i stället bara för att du vill visa att du ser personen, hör personen och är tacksam för personen. Särskilt viktigt är detta nu när livet är som tuffast för många av oss – love is the way!

Hur ofta säger du att du älskar någon eller ger en fin komplimang? Bildkälla: Unsplash

Skriv dagbok

Det här kanske låter töntigt eller påminner dig om din gamla dagbok som du hade när du var tretton och som får dig att cringe:a. Men studier visar att det faktiskt är väldigt hälsosamt att skriva ner tankar eller sådant man är tacksam för i livet. Lite reflektion kan ju aldrig skada? Har du hört talas om en tacksamhetsdagbok?Vissa säger att man inte kan vara deprimerad i samma stund som man uttrycker tacksamhet – så plocka upp pennan och skriv så det ryker!

Feng Shui

Det låter komplicerat men egentligen handlar det bara om bra vibrationer och balanserad energi – i livet och i hemmet. Köp kristaller som ametist eller rosenkvart och låt den positiva energin flöda – även om du inte tror på det så är de i alla fall fina att kolla på. Kanske är det även dags för ny tapet? Eller varför inte en "vision board" på väggen som dagligen påminner dig om dina mål?

Feng Shui är uråldrig konst och vetenskap från Kina. Bildkälla: Björn Lindgren/TT

Positiva affirmationer

Vissa säger att de funkar och andra inte, men testa och se för dig själv! Positiva affirmationer ser till så att man börjar och avslutar dagen på rätt sätt och hjälper att grunda en. Ibland kan livet bli hektiskt med alla mängder av intryck som man suger åt sig varje dag. Med affirmationer påminner man sig själv om att leva i nuet och om det som faktiskt spelar roll i livet.

Läs mer, scrolla mindre

Alla tycker inte om att läsa böcker, men tänk om det handlar om något som du faktiskt är väldigt intresserad av? Vi sitter med telefonerna och paddorna så mycket idag, vilket skadar våra ögon och dygnsrytm på grund av blåljus och strålning, så det kan vara bra med en paus ibland. Man kan även ställa in skärmtid på en del mobiler som tajmar hur ofta vi sitter med dem. Tips! Sov bättre om nätterna genom att ställa in "night-shift" på mobilen för att minska mängden blåljus som slår ögonen.

När var det senast som du läste en tryckt bok? Bildkälla: Pixabay

Ett besök till läkaren

Vänta inte tills det är försent! De flesta av oss älskar massage och att unna oss med en spa dag då och då, men lika viktigt är det att göra regelbundna besök hos läkaren, kiropraktorn eller psykologen som kollar att allt ligger rätt till och att vi faktiskt gör det vi måste göra för att må så bra som möjligt vardag. Förutsatt att man har den lyxen, alltså. Det är lika tråkigt ibland som att behöva köpa toalettpapper, men väldigt viktigt.

Nyheter24 er all lycka och framgång med era nyårslöften i 2019!

Har du hunnit köpa julskum än? Nyheter24 har skrivit om juleskummet som riskerar att ta slut innan jul här!