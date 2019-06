Man åkte moped naken – stoppades av polis: "Det är för varmt"

Man har sett mycket i livet, men det här kanske tar priset för en av de sjukaste synerna någonsin. Polisen i Brandenburg Lander, nordöstra Tyskland, stoppade nämligen under onsdagen en man som åkte moped helt naken.

Polisen skämtade om mannen på sociala medier

På sociala medier skämtade polisen om att mannen måste ha försökt med "The naked man"- tekniken från tv-serien How I met you mother. Och tydligen ska mannen ha förklarat nakenchocken med att: "Det är för varmt!"

– Vi var inte oense om det, men bad honom att sätta på sina byxor och lät honom fortsätta sin åktur. I princip är nakenkörning inte förbjudet. Men om andra känner sig stötta av det så kan det komma ett klagomål, säger Brandenburg polisen, enligt Euronews.

#livingontheedge

Polisen fortsatte sedan att be deras följare att dela bilderna med hjälp av hashtaggarna #speechless, #heat, #safetyfirst och #livingontheedge.

Temperaturen förväntas överstiga 40 grader i många delar av Europa på onsdag och torsdag. I tyska Coschen, nära gränsen till Polen, slogs nyligen ett värmerekord med hela 38,6 grader, enligt Euronews.