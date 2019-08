Fiskmås försökte slita ut katten Cleos tunga: ”delad i två ”

Det var i slutet av förra veckan som brittiska paret Kim Washbourn och Callum Hedley upptäckte att deras katt Cleo plötsligt blödde enormt från sin mun.

– När jag tittade närmare såg jag blod runt hennes mun och hon dreglade konstant, säger Callum Hedley till Mail Online.

Paret trodde först att katten hade tagit en fågel och fått sin tunga piercad.

Men i själva verket visade det sig att katten blivit attacked av en aggressiv fiskmås som kluvit Cleos tunga i två.

Katten Cleo var nära på att förlora sin tunga efter en aggressiv fiskmåsattack. Bildkälla: Vets Now

Ägarna skyndade in till veterinären där de tack och lov lyckades ta bort den skadade delen av tungan.

– Det var en mycket känslig procedur där vi var tvungna att skära bort den skadade delen av tungan och sedan rekonstruera den, säger veterinären Claire Hill.

Inte första incidenten

Det här är inte första gången som ett husdjur blir attackerad av en aggressiv fiskmås i Storbritannien. För en månad sedan rapporterade MailOnline om chihuahuan Gizmo som blev bortrövad av en mås från dess ägares trädgård.

En talesman för RSPB, Royal Society for the Protection of Birds, sa då till MailOnline att måsen troligtvis har försvarat en av sina ungar, som kan ha kolliderat med Gizmo, vilket sedan har utlöst måsattacken.

