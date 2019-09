Alla känner nog till sägnerna om det mytomspunna sjöodjuret Nessie, i sjön Loch Ness i Skottland.

Nu har en lång ål-liknande varelse fångats på film i de mörka vattnen. Experterna anser att det liknar det som man tidigare kallat "Loch Ness–odjuret", som med tiden har fått namnet Nessie.

Möjligt att en ål har växt till extrem storlek

Tidigare har biologen Neil Gemmell i The Sun bekräftat att det inte finns något bevis för att det finns ett riktigt monster i sjön Loch Ness. Han menar att det finns stora mängder ål i sjön. Neil Gemmell menar att det är möjligt att det finns en chans att en del ålar i sjön har växt till extrema storlekar.



Den nya videon på ålen delades på Twitter av The Ness Fishery Board. Videon filmades för två veckor sedan i floden Ness som rinner ut i sjön Loch Ness.

Gary Campbell är ägaren av Loch Ness officiella hemsida där spaningar av monstret registreras. Han säger till The Sun att man vet att Nessie inte är ett förhistoriskt monster. Anledningen till detta är att sjön Loch Ness var ett block av is för 10 000 år sedan under istiden, vilket innebär att inget förhistoriskt monster hade överlevt.

Nessies historia

Nessie sågs först av en irländsk munk vid namn Saint Columba. Han beskriver att han såg en "vattenbest" i sin biografi år 565. Saint Columba skriver att denna vattenbest har dragit omkring en man tills han dog.

Intresse för monstret väcktes inte förrän 1933 då en väg byggdes vid sidan om sjön, vilket gjorde sjön mindre isolerad.

Ett år senare fotades det kända fotot kallat "kirurgens fotografi", som troligen är det mest kända fotot av Loch Ness–varelsen.

"Surgeon's photo" / TT

Fotot blev 1975 avslöjat som en bluff, som var gjord av en leksaksubåt med ett karvat monsterhuvud. Till skillnad från bluffotot från 1934 tror experter att denna video från The Ness Fishery Board är verklig. Vad tror du? Se och avgör själv!