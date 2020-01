Stökig nyårsfest? Här är de 5 bästa bakistipsen

På julen samlas vi för att äta gott och njuta av varandras sällskap.

Vissa kanske tar den religiösa aspekten på allvar, medan andra bara gillar den härliga gemenskapen med familj och vänner.

Fast så lugnt och stilla går det ju inte riktigt till hela tiden, inte för alla åtminstone.

Julen har nämligen blivit ett tillfälle att gå ut, kanske i sin hemstad, och dansa hela natten lång med folk man inte sett på år och dar.

Men det finns också en morgondag – och den ska vi överleva.

Här kommer därför de fem bästa tipsen för att övervinna allas vår ständiga fiende – bakfyllan.

1. Ägg

Kanske inte det första man kommer att tänka på, men ägg är bra grejer mot baksmällan! Bildkälla: Pixabay

Blev det över några ägg från julbordet? Bra, ät dem!

Ägg innehåller nämligen aminosyran taurin som visat sig kunna bromsa leverskador, som kan drabba den som konsumerat mycket alkohol.

Chips kanske lockar ännu mer dagen efter en hård fest, men prova ett stekt ägg istället!

2. Citrusfrukt

C-vitaminet är din vän! Bildkälla: Pixabay

Lite C-vitamin gör susen!

Varför inte dra i sig några glas citronvatten och ta en grapefrukt som efterrätt? C-vitamin är nämligen en vattenlöslig vitamin som kroppen får brist på vid alkoholintag.

Studier har till och med kunnat visa att C-vitamin hjälper till att förbränna etanolen i alkoholen snabbare. Så bunkra upp med citrusfrukter nu under jul!

3. Soppa med buljong

Varför inte ta hjälp av ett sugrör också? Bildkälla: Pixabay

Är du så sliten att du inte ens orkar med den besvärliga processen att tugga maten? Då är soppa med buljong något för dig!

Det innehåller vätska, kalium och salt – vilket gör susen mot bakfyllan – eftersom alkoholen rubbar balansen mellan dessa ämnen.

Så koka dig lite soppa och kasta i buljong så blir du nog snart glad igen.

4. Honung

När du storhandlar inför jul, se till att inte missa honungen! Bildkälla: Pixabay

Det är inte bara Bamse som mår bra av lite dunderhonung. Det gör du med – speciellt när du är bakis.

Honung innehåller nämligen många antioxidanter som tar död på de gifter som alkoholen försett din kropp med. Fruktosen i honung snabbar dessutom på nedbrytningsprocessen.

Därför rekommenderar vi att du kurar ihop dig i soffan med Bamses favoritmat.

5. Sov

Vill du bara stanna kvar i sängen? Gör det! Bildkälla: Pixabay

Sist men inte minst, kanske det bästa tipset av alla – sov!

Att "sova ruset av sig" är inte bara ett uttryck som man slänger sig med. Det stämmer nämligen i allra högsta grad.

Så efter att du fått i dig allt som vi avhandlat ovan – lägg dig under täcket och låt kroppen få ta igen sig några extra timmar.

Alkoholen är ju trots allt ingen dröm för din sömn. See what I just did there?

Bonustips

Det finns faktiskt sätt att helt undvika baksmällan! Bildkälla: Pixabay

Om du helt eller delvis vill undvika att behöva använda dig av de bakistipsen vi just gav dig – då finns det lite som man kan tänka på under själva festkvällen.

Bland annat rör det sig om den klassiska "varannan vatten"-strategin. Må vara uttjatad, men väldigt effektiv.

Ett annat knep är att skippa starkölen och spriten. Sannolikheten för problematisk bakfylla blir så mycket mindre genom förslagsvis lätt- eller mellanöl.

Eller så är du bara nykter – då blir det garanterat ingen bakfylla.

Vi ses i dimman! God jul och gott nytt år!