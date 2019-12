Greta Thunberg utsedd till "årets person" av Time Magazine

Varje år utser den amerikanska tidsskriften Time Magazine en person, grupp eller organisation som de anser gjort störst intryck under det gångna året.

Och i år går utmärkelsen till ingen mindre än svenska klimataktivisten Greta Thunberg.

På Twitter har tidsskriften publicerats Gretas omslag, där hon fångats på bild vid Portugals kust.

"Det finns en morgondag"

Under hennes båtresa till Portugal intervjuades 16-åringen av Time. I artikeln citeras hon:

– Vi kan inte bara fortsätta leva som om det inte finns någon imorgon, för det finns en morgondag. Det är allt vi säger.

"Det är en enkel sanning som levereras av en tonåring tjej i ett ödesdigert ögonblick”, skriver magasinet om Thunbergs uttalande.



Tackade nej till över en halv miljon kronor

Utöver denna utmärkelse har hon utnämnts till årets författare av Waterstones, som är Storbritanniens största bokhandelskedja, för boken ”No one is too small to make a difference”, som är en samling av hennes alla tal.

Hon tilldelades även Nordiska rådets miljöpris vilket innebar en vinstsumma på över en halv miljon kronor. Men Thunberg valde att tacka nej till den.

– Jag vill tacka Nordiska rådet för den här utmärkelsen, det är en stor ära. Men klimatrörelsen behöver inga fler priser, det vi behöver är att våra makthavare och politiker ska lyssna på forskningen, sade hon angående beslutet.