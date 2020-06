New York har länge varit i karantän till följd av coronaviruset.

Då gäller det att bli kreativ för att inte deppa ihop totalt.

De påhittiga sätt som invånarna i New York sysselsatte sig med lyckades fotografen Jeremy Cohen fånga på bild och i videoformat – och klippen är hur härliga som helst.

"Gör det bästa av det"

Under ett inlägg på Instagram skriver Cohen:

"Takterass-kulturen i New York förändras under denna tid av social distans. Oavsett om vi New Yorkare dansar, kopplar av, tränar eller flyger drakar - så gör vi det bästa av det, samtidigt som vi håller oss positiva och ansvarar för social distansering.⁣"

Prydde omslaget av en tidning

I videoklippet ser vi människor som dansar, målar, tränar och flyger drake. Allt för att underhålla sig under karantänen.

Cohens bilder blev så pass virala att de tillslut hamnade på förstasidan av tidningen New York.

Bildkälla: Instagram/jermcohen

Se klippet i videospelaren ovan!