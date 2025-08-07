17-åring fick dödslista - sköt kvinna av misstag

Tonåringen, som bodde på ett HVB-hem, kom i kontakt med uppdragsgivaren via den krypterade appen Signal. Uppdraget var att skjuta sex personer i Malmös undre värld, skriver Sydsvenskan.
I början av mars avvek 17-åringen när han skulle besöka sitt föräldrahem. Efter att ha beväpnats med en pistol begav han sig ut på jakt efter personerna på listan. Fem dagar senare åkte han till ett villaområde i Malmö för att mörda en flerfaldigt dömd Malmöbo.
Döms
Mannen och en kvinna kom ut från bostaden och konfronterade honom. 17-åringen försökte då skjuta mannen men träffade i stället kvinnan i höften. Han gömde sig sedan i en villaträdgård där han greps några timmar senare.
Tingsrätten dömer 17-åringen för två fall av mordförsök, grovt vapenbrott och förberedelse till mord mot de fem andra personerna. Om han varit myndig hade han dömts till 16 års fängelse. Straffet blir nu till tre och ett halvt års sluten ungdomsvård och 477 420 kronor i skadestånd.