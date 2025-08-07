17-åring fick dödslista - sköt kvinna av misstag

En 17-åring fick i uppdrag att skjuta sex personer på en dödslista. Av misstag sköt han i stället en anhörig till en av dem. Nu döms han till sluten ungdomsvård i tre och ett halvt år.

Tonåringen, som bodde på ett HVB-hem, kom i kontakt med uppdragsgivaren via den krypterade appen Signal. Uppdraget var att skjuta sex personer i Malmös undre värld, skriver Sydsvenskan.

I början av mars avvek 17-åringen när han skulle besöka sitt föräldrahem. Efter att ha beväpnats med en pistol begav han sig ut på jakt efter personerna på listan. Fem dagar senare åkte han till ett villaområde i Malmö för att mörda en flerfaldigt dömd Malmöbo.

Döms

Mannen och en kvinna kom ut från bostaden och konfronterade honom. 17-åringen försökte då skjuta mannen men träffade i stället kvinnan i höften. Han gömde sig sedan i en villaträdgård där han greps några timmar senare.