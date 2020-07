10 saker du inte visste om Timothée Chalamet

Du kanske känner igen honom från filmer som Call Me By Your Name, Lady Bird eller Interstellar. På bara några år har den snart 25-årige skådespelaren Timothée Chalamet gjort sitt namn oförglömligt i Hollywood.

Här är några saker du kanske inte visste om honom:

Föddes i New York

Timothée Hal Chalamet, som är hans fulla namn, är född och uppvuxen på Manhattan, New York tillsammans med sina föräldrar Nicole Flender och Marc Chalamet. Hans pappa är från Frankrike, varpå han i yngre dagar spenderade sina somrar i den lilla franska staden byn Le Chambon-sur-Lignon.

Kan franska

Då är det kanske inte så konstigt att han även är flytande i franska, något som kan komma till hands i skådespelaryrket. Det kanske även kan vara en faktor till varför många finner honom så attraktiv, franska är ju i mångas öron inte ett fult språk.

Han kan flytande franska. Bildkälla: Instagram

Studerade konst

Timothée studerade vid prestigefulla Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, i vilket det var där han upptäckte sin talang för skådespel. Andra stora namn har studerat vid samma gymnasium, bland andra Jennifer Aniston, Al Pacino och Nicki Minaj. En av Timothées nära vänner i skolan blev ingen mindre än hans branschkollega Ansel Elgort. De två hänger tillsammans än idag.

Kulturantropologi

När 24-åringen tog studenten från LaGuardia, fortsatte han sina studier vid Columbia University där han tog examen i kulturantropologi innan han hoppade av för att kunna fokusera på sitt skådespeleri. Nu varvar han sina studier vid NYU's Gallatin School of Individualized Study med filmkarriären.

Yngsta nominerade

Call Me By Your Name blev en stor hit världen över och nominerades för flertalet priser, bland annat Acadamy Award för bästa manus. Då var Timothée bara 22 år gammal, och blev nominerad för bästa skådespelare. Det gjorde att han var den tredje yngsta någonsin, och den yngsta att bli nominerad sedan Mickey Rooney år 1939.

Timothée spelade mot Armie Hammer i Call Me By Your Name. Bildkälla: Instagram

Ser upp till Joaquin Phoenix

En av Timothées förebilder är Joaquin Phoenix, som bland annat spelar huvudrollen i storfilmen Jokern. I en intervju med artisten Frank Ocean berättar Timothée att det finns ett fåtal artister som han ser upp till, och inom skådespeleriet så är Joaquin nummer ett.

Sökte rollen som Spider-Man

Inför nytappningen av Spider-Man i Captain America: Civil War och Spider-man: Homecoming, var Timothée en av de som sökte rollen som Peter Parker. Rollen gick i slutändan till Tom Holland, vilket många tyckte var en stormiss eftersom att Timothée är uppväxt i staden som filmerna utspelar sig i.

Benämns i en låt

Skådisen fick år 2018 en shoutout av rapartisten Tyler, the Creator i hans singel "Okra". I låten rappar artisten "Tell Tim Chalamet to come get me/Skin glowin', free of acne".

Bildkälla: Instagram

Ville bli fotbollsspelare

Innan hans raketkarriär drog igång, drömde han om att bli en professionell fotbollsspelare. Under de franska somrarna brukade han vara coach åt ett fotbollslag i åldrarna sex till 10, skriver Factinate.

Växte upp i branschen

Som många andra stora skådespelare, växte Timothée upp i branschen. Flera av hans släktingar jobbar inom underhållningsbranschen. Bland annat är hans morbror Rodman Flender filmskapare, hans moster Amy Lippman tv-producent och författare, hans morfar Harold Flender arbetade som manusförfattare och hans mormor Enid Flender jobbade som dansare på Broadway. Ingen dålig bakgrund, minst sagt.