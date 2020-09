Siffror visar: Norge har gått om Sverige i antal coronafall

I Sverige har antalet coronasmittade legat på 24,0 av 100 000 invånare.

Nya siffror från European centre for disease prevention and control, ECDC, visar att Norge nu gått om Sverige och ligger på 24,8 smittade per 100 000 invånare. Däremot har Sverige fortfarande ett högre dödstal än både Norge och Danmark.

Siffrorna kan påverkas

Rapporten som presenterades av EU:s krismyndighet visar på att de svenska siffrorna kan vara lägre, eftersom att Sverige fortfarande justerar siffror varje dag. Det nämns även att länder runt om i Europa redovisar nya siffror vid olika tider på dagen, något som kan påverka den faktiska siffran.

Anledningen till Norges höga siffror menar de kan bero på att de har många stora lokala utbrott i bland annat Fredrikstad, Bergen och Sarpsborg.

Fler tillåtna resor

Dessa siffror menar direktören vid norska Folkhälsoinstitutet Camilla Stoltenberg kan möjliggöra fler tillåtna resor mellan Sverige och Norge.

– Det ser ganska lovande ut, men vi måste stoppa vår ökning av infektionstrycket. Jag tror att Sverige kommer att fortsätta sin nedgång, men det finns alltid en risk för en ökning så länge bara en liten del av befolkningen är immun, säger hon till Dagbladet.