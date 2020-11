Tredje vågen av corona – dessa länder förväntas drabbas värst

I skrivande stund har cirka 1,3 miljoner människor världen över dött på grund av corona. Samtidigt beräknas över 57 miljoner vara smittade medan 37 miljoner lyckats tillfriskna.

Men än ser vi inget ljus i tunneln.

Runt om i världen börjar diskussioner kring den fruktade tredje vågen – och i vissa länder befaras smittspridningen öka rejält.

"Kritisk tidpunkt"

Bland annat förväntas den nya vågen bli den värsta än så länge i Sydkorea.

– Vi befinner oss i en kritisk tidpunkt: om vi inte blockerar den nuvarande spridningen kan vi stå inför en stor rikstäckande infektion som överträffar de två första vågorna, sa Lim Sook-young, senior tjänsteman vid Myndigheten för sjukdomsbekämpning och förebyggande, på en presskonferens.



Huvudstaden Seoul i Sydkorea registrerade 262 nya fall under fredagen. 503 personer har dött till följd av viruset och över 30 000 har smittats.

Japan hårt drabbat

Även Japan är ett av länderna som drabbats hårt av pandemin. Under onsdagen rapporterades det in hela 2 000 nya fall på en dag, vilket ledde till att landets premiärminister Yoshihide Suga gick ut och sade att landet befinner sig under "maximal beredskap".

Iran mitt i en tredje våg

I Iran lyder medierapporteringen att en person dör i corona var fjärde minut.

Det menar landets vice hälsominister Alireza Raisi skulle kunna vara en underdrift och att nästan dubbelt så många befaras dö i viruset. Iran är nämligen det land i mellanöstern som drabbats hårdast av viruset.

Nedstängningar och att arbeta hemifrån är vardag för medborgarna i Irans huvudstad Teheran, som inte heller får åka in och ut ur städerna.

USA flest döda i världen

USA registrerade under fredagen 195 000 nya smittfall, vilket räknas till den högsta siffran någonsin sedan pandemin erkändes. Landet har inte bara högst antal smittade, utan även högst antal döda.

Med 12 miljoner smittade och 250 000 döda har i princip varje delstat nu börjat larma om en snabb ökning av coronafall, skriver Aftonbladet.