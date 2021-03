"Record yourself before and after googling where vanilla flavouring comes from."

Så lyder den senast trendande uppmaningen på TikTok, som lämnar alla videoskapare i total chock. Vad är det för chockerande information man får upp på sökningen egentligen?

Jo, att artificiell vaniljsmak utvinns från bäverns analkörtlar – kort och gott.

"Från rumpan utsöndrar bävern ett kletigt "gäll", som de använder för att markera sitt revir. "U.S. Food and Drug Administration" listar bävergäll som ett säkert livsmedel, som tillverkare har använt omfattande i tillverkningen av parfymer och mat i minst 80 år", skriver National Geographic.

Alla experter är rörande överens

Så varje gång jag ätit smaksatt vanilj har jag alltså fått i mig restprodukter från bävern – tänker kanske du nu?

Och svaret är gudskelov nej, i alla fall inte om du bor i Sverige.

Nyheter24 har varit i kontakt med flera experter på ekologi och livsmedel – och alla är rörande överens om att bävergäll är ovanligt i svenska livsmedel.

– Jag vet att det här har diskuterats flera gånger, men jag har aldrig hört att det skulle användas i svenska produkter. Jag har inte lyckats knäcka vart i världen man jagar bäver och säljer bävergäll, säger Göran Hartman, universitetslektor i ekologi på SLU och en av Sveriges främsta bäverexperter.

Kan användas som smaksättning

Tidigare ansågs gället ha medicinska egenskaper, och såldes därför på svenska apotek ända in på 1900-talet.

– I parfymindustrin kunde man använda bävergäll för att få fram andra dofter. Andra dofter kunde släppas fram långsammare om man adderade det, säger Hartman till Nyheter24 och fortsätter:



– Sedan finns några djärva typer som använder det för att smaksätta brännvin.



"Det är inte motbjudande"

Att bävergäll aldrig förekommer i svenska livsmedel vågar han inte svära på, men det låter osannolikt med tanke på att det finns andra, billigare alternativ på artificiell vanilj att tillgå.

Det är dessutom inte särskilt välsmakande, enligt Hartman:

– Jag tycker inte det är så gott. Det är inte motbjudande, men det har en rätt kraftig doft och smak.

Skulle du säga att det smakar vanilj?

– Nja, då drar man det lite långt. I torkat skick har gällen en aromatisk doft som kan en komponent av vanilj i sig, men det är bara en bit isåfall.

Skönt, då kan vi alla dra en kollektiv suck av lättnad!

