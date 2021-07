Fem farliga hudvårdstrender från TikTok: "Kan kräva sjukhusvistelser"

Det finns big no-no's när det kommer till hur du ska behandla din hy. Den är sällan mer tålig än du tror och vad du smörjer in ditt ansikte med är enligt dermatologen Dr. Muneeb ingenting som finns i ditt skafferi hemma, som vissa användare på TikTok verkar tro.

Här är fem av de trender som gått virala på appen – och som du under inga omständigheter ska testa på.

Bakpulver

Bakpulver blandat med vatten som sedan ska fungera som en exfolierande och pormask-dödande ansiktsmask har länge varit populärt bland ungdomar runt om på TikTok. Dr. Muneeb kan till viss del förstå varför många provar på en sådan hemmagjord hudvård, eftersom bakpulver i sig kan ha en renande effekt. Men han menar samtidigt att trenden är löjlig:



– I slutet av dagen är den inte neutral för ditt pH-värde i ansiktet. Din huds pH-värde ska ligga på omkring 5.5, medan bakpulver har ett pH-värde på runt åtta. Människor som lägger bakpulver i ansiktet skadar verkligen sin hy mer än de troligtvis anar.



Läkaren nämner också att ett stort missförstånd bland de som drabbats av acne är att deras hy är smutsig. Därför väljer många att skrubba huden mer än nödvändigt, så pass till den grad att den förstörs.

– Den bakterien växer på allas hud. Så att skrubba för att få bort den kommer bara göra saken värre och irritera huden, vilket skapar värre inflammationer än den som acne orsakas av, förklarar han till Mixed Makeup.



Micro needling hemma

– Den här är väldigt farlig, idén av att utföra micro needling hemma. Vi vet att det fungerar, men då utförs det av professionella dermatologer på kliniker, inleder Dr. Muneeb och förklarar att det ökar hudens collagen, minskar rynkor och porer.



Han är dock noggrann med att påpeka att proceduren fungerar bra eftersom det utförs på kliniker under kontrollerade former, men att göra det hemma kan bli farligt i och med att du slår små hål på huden:

– Din hudbarriär är vad som skyddar dig mot allt i miljön, allergener och infektioner. Om du gör hål på huden så låter du sådana bakterier ta sig in under hudlagret, vilket kan orsaka riktigt bedrövliga infektioner som kan kräva sjukhusvistelser och antibiotika.

Hemmagjorda ansiktsmasker

Bildkälla: Unsplash

Kaffe, citron, kokos, cayennepeppar och ägg är bara några få saker som människor på internet smörjer in i ansiktet för att motverka och minska det ena och det andra. Dr. Muneeb är snabb med att berätta att han är väldigt emot så kallade "do it yourself-skincare", alltså allt som har med hemmagjort hudvård att göra.



– Jag frågar ofta folk varför de gör detta och då svarar de med att det är som att baka, vilket många gillar. Men det finns några ingredienser, som honung till exempel, som inte orsakar så mycket skada. Däremot gör de egentligen ingen skillnad heller. De flesta är harmlösa, men vissa kan göra att din hud blir gul.

Han berättar vidare att det kan bli problematiskt om du börjar använda cayennepeppar eller målarfärg i ansiktet.



– Jag lägger ofta märke till att många är desperata efter resultat, om de exempelvis har svåra problem.



Tandkräm

Du kanske har fått höra att tandkräm är bra att lägga på den där irriterande finnen i ansiktet under natten, eftersom att tandkrämen då torkar ut plitan. Enligt Dr. Muneeb ligger det en viss sanning i det, eftersom tandkräm förr i tiden innehöll ett bakteriedödande ämne vid namn triclosan.

– Nu har de tagit bort det, så folk lägger tandkräm på huden utan någon vidare anledning. Allt som innehåller plack borde dessutom inte vara i ansiktet.

Det råder även diskussioner huruvida ämnet flour kan vara skadligt mot huden och orsaka perioral dermatitis, ett slags utslag runt munnen.

Äppelcidervinäger

Bildkälla: Unsplash

Äppelcidervinäger används av ungdomar runt om i världen som en ansiktsmask, en rengörande toner eller porbehandling. Det har även varit vanligt att dricka äppelcidervinäger som del av en diet, men Dr. Muneeb står fast vid att allting endast är hypotetiskt:

– Folk lovprisar produkten och försäkrar sina följare om att det verkligen fungerar mot saker som överpigmentering, acne och rosacea. I slutet av dagen fungerar den nog i likhet med vilken annan syra som helst, det kanske hjälper med exfoliering lite grann men samtidigt vet du inte vad det innehåller eftersom det skiljer sig från butik till butik, säger dermatologen till Mixed Makeup.