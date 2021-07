Någon värmebölja, som SMHI tidigare i sommar varnade om, förväntas inte dra in över landet den kommande veckan. SMHI:s meteorolog Alexandra Ohlsson beskriver veckans väderlek som: "Ostadigt över landets södra delar, som väntas ta sig norrut".

Stora regnmängder

Söderut kan det förekomma inslag av åskväder. Foto: Johan Nilsson/TT

– Det förekommer inslag av av åska på en del håll och vi har sett tendenser på att det på några platser kan komma att röra sig om kraftigare skurar som kan ge större regnmängder på kort tid, säger Ohlsson till Nyheter24.

I Västra Götaland, Halland och västra delarna av Jönköpings län har det under måndagseftermiddagen även utfärdats varningar om risk för stora regnmängder.

Risk för översvämningar

Det kan bli översvämningar söderut i landet. Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT

Meteorologen förklarar att det på många platser kan komma att röra sig om 35 millimeter regn eller mer.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om översvämningarna som ägt rum längre ner i Europa, men att någon liknande situation skulle uppstå i Sverige motsätter sig Ohlsson.

– Det kommer inte vara som det vi sett ner över Europa, säger hon och fortsätter:

– Det kan bli översvämningar i källare eller mindre vattendrag som svämmar över för att det kommer för stora regnmängder på för kort tid, så det inte hinner rinna undan.

Där tittar solen fram

Solen kommer titta fram främst i norr. Foto: Hasse Holmberg/TT

Trots regn och rusk kommer solen titta fram på vissa håll. Det ser främst ut att bli varmt norrut i landet i början av veckan.

– Varmluft ligger över landets norra delar och det kommer bjudas på sol över Norrland under början av veckan, säger Alexandra Ohlsson.

Regn- och åskskurarna som drar in över Västerbottens län kommer dock förskjutas upp över Norrbottens fjällen och delar av Norrbottens inland. Från onsdag och under torsdag kommer regn och skurar dra in söderifrån, som sprider sig norrut.

SMHI:s meteorolog menar dock, trots detta, att Norrland kommer vara den platsen i Sverige som är mest solsäkert i veckan.