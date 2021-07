Sedan ungefär en vecka tillbaka har flera länder i västra Europa drabbats av kraftiga regnoväder som resulterat i översvämningar. I Belgien, Tyskland och Nederländerna har över 200 människor dött och flera hus har rasat samman. I Belgien har 36 personer omkommit och sju personer saknas fortfarande.

Under helgen har Belgien drabbats av ytterligare översvämningar. Mest drabbad är staden Dinant i regionen Vallonien. Regnovädret drog in under lördagskvällen och resulterat i att vattennivån i staden stigit med hela 1,5 meter, enligt tidningen Météo Express.

– Jag har bott här hela mitt liv, men jag har aldrig sett något liknande, säger , vice borgmästare i Dinant, till AP.



Bilar flyter runt genom staden

På sociala medier sprids nu filmer som visar hur vattnet blivit en flod genom staden, som tar med sig bilar.

Även städerna Namur och Brabant, i Vallonien, har drabbats av översvämningar. Det är samma städer som drabbades av förra veckans oväder, men den här gången ska situationen var ännu värre, enligt vice borgmästaren Closset.

Belgiens kriscenter varnar invånarna om att ovädret kan pågå i flera dagar till.

Översvämningar blir allt vanligare

Experter menar att dessa typer av översvämningar och naturkatastrofer kommer att bli allt vanligare samt allvarligare, på grund av klimatkrisen. Därför kommer länder behöva anpassa sig och förbereda sig inför framtida översvämningar, rapporterar AP.