Visste du att Benjamin Franklin brukade börja varje morgon med att öppna sin dagbok och fråga sig själv "vad ska jag göra idag?" och avsluta varje dag med att skriva ner "vad för bra saker har jag gjort idag?".

Eller att Albert Einstein hann skriva över 80 000 dagbokssidor under sin livstid?

Det går inte att bortse från att många framgångsrika människor har en sak gemensamt – de skriver/skrev dagbok. Nyheter24 listar åtta anledningar till varför du också borde göra det.

Du får perspektiv

När du skriver dagbok, eller läser tillbaka i din dagbok, ser du ditt liv utifrån. När du läser om problem du hade för ett år sedan kommer de förmodligen genast kännas väldigt små.

Det kan vara skönt att påminna sig själv om när man är mitt uppe i något jobbigt – och tänka "vad gör det om 100 år? Eller ens ett år för den delen".

Bildkälla: Pexels.

Tacksamhet

Oprah Winfrey är en av världens mest framgångsrika och berömda personer. Vet du hur hon startar varje morgon? Hon sätter sig och skriver ner saker hon är tacksam för.

Oprah berättade 2011 i Oprah Magazine att hon har skrivit dagbok från att hon var 15 år gammal. Under hennes yngre dar skrev hon mest om killar, men med tiden förändrades det.

"När jag var 40 blev jag visare, då började jag använda min dagbok för att uttrycka min tacksamhet – och såg hur mina välsignelser blev fler. Det du fokuserar på växer", skriver hon.

Bildkälla: Tony Avelar/TT.

Du spenderar tid med dig själv och dina känslor

Hur ofta stannar vi egentligen upp i vardagen och reflekterar över hur vi egentligen mår? Förmodligen inte tillräckligt ofta. I ett liv fyllt av, jobb, familj, vänner, träning och stress är det svårt att hitta den tiden.

Men att ta 15 minuter av din dag för att skriva ner dina känslor kan kännas både befriande och meningsfullt.

Mindre ångest och bättre sömn

Alla har vi våra egna sätt att hantera stress och ångest – träning, att prata med en psykolog, att meditera. Men visste du att forskning visar att när vi skriver dagbok så minskar vår stress, ångest och vi sover bättre.

Doktor James Pennebaker har skrivit boken Writing to Heal (skriva för att läka), och forskat kring dagboksskrivande. Han förklarar för HuffPost att skrivande hjälper oss att sluta övertänka.

– När vi återger en upplevelse i skrift blir upplevelsen mer begriplig, menar han.

Bildkälla: Pexels.

Du blir mer kreativ

Författaren Julia Cameron har skrivit boken Morning Pages och förespråkar att låta kreativiteten flöda genom att skriva och skriva, utan att tänka efter för mycket. När vi gör detta väcks nämligen nya tankar och idéer till liv.

Cameron rekommenderar att skriva tre sidor varje morgon om du vill upptäcka tankar hos dig själv som du inte visste att du hade.

Du får bättre självförtroende

Att skriva ner positiva händelser och milstolpar i livet gör inte bara att du förevigar själva stunden. Du har också möjlighet att gå tillbaka och påminna dig själv om dina framgångar och hur långt du kommit.

När du läser om lyckliga minnen får du på sätt och vis chansen att återuppleva dem – vilket frigör endorfiner och stärker ditt självförtroende, skriver HuffPost.

Bildkälla: Pexels.

Du känner dig duktig

Att rutiner är viktigt för människans välmående är sen gammalt. Vi matar vårt belöningssystem genom att kunna checka av saker från en lista och det är härligt att känna att man åstadkommit saker.

Om du har som mål att skriva dagbok 15 minuter om dagen, eller veckan, så kommer du känna dig nöjd efteråt – eftersom du åstadkommit något.

Du blir mer framgångsrik

Så hur kommer det sig att så många framgångsrika personer skriver dagbok? Kanske är det för att de haft ett tydligt fokus på sina mål.

Om du skriver ner saker du vill uppnå så påminner du dig själv om dina mål. Du blir fokuserad och motiverad.

Du har kanske hört om "the Law of Attraction", som kortfattat handlar om att det vi fokuserar på är det som kommer in i våra liv. Skriv ner dina drömmer och önskningar – så kanske de slår in.