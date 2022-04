Det var under våren 2020 som rapparen Einár, som sköts till döds i Hammarby sjöstad i oktober 2021, kidnappades under förnedrande former av flera personer ur det så kallade Vårbynätverket. Läs mer om det här.

Nu har två män, varav den ena pekats ut som hjärnan bakom kidnappningen, gripits i Bulgarien – efter en ett och ett halvt år lång jakt, rapporterar Expressen.

Häktad i sin utevaro för människorov

Mer specifikt är det två bröder, en 32-årig man och en 38-årig man, som gripits. Den äldre ska, enligt Expressen, vara ledare för ett annat kriminellt nätverk i Stockholm och har häktats i sin utevaro misstänkt för bland annat rån, människorov och grovt narkotikabrott.

Hans yngre bror, som ska ha fört in stora mängder kokain i Sverige, misstänks för grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott, enligt Expressen.

Pratade om Einár-kidnappningen i Encrochat

Bland bevisningen som kopplar männen till kidnappningen av Einár finns utdrag från Encrochat innan ett misslyckat kidnappningsförsök.

”Ska släppa alby folket i studion dom ska ta einar. Jag ska vara i bakrunden bara. Ska ej visa mej", skriver den äldre brodern, enligt Expressen, varpå den yngre frågar vilken studio han syftar på.

"Solna bror. Jassin är där…einar kommer dit snart", svarar då den äldre.

Utlämningen av bröderna ska, enligt åklagaren, ske i maj.