En man i 35-årsåldern, som är norsk medborgare, har dömts till dagsböter i Göteborgs tingsrätt för ett fall av smuggling som ägde rum i mars 2020.

Förde in över 1 000 liter öl i Sverige

Mer specifikt anmälde mannen, som då stoppades i tullen i Göteborg, inte att han fört in hela 1005 liter öl, 90 liter vin och 30 liter sprit till Sverige. Alkoholen, som ursprungligen köpts i Tyskland, smugglades in i landet via Danmarksfärjan.

Smugglaren: "Skulle bjuda hela campingen"

Enligt mannen själv hade alkoholen inhandlats inför "en fest på en camping" där en vän, som också ska ha betalat för en del av varorna, hyrde en campingplats vid tidpunkten.

"Det var inget fast antal personer som skulle gå på festen, det var inga inbjudningar eller så", uppger mannen, enligt dokument från tingsrätten som Nyheter24 tagit del av.



"Han minns inte hur mycket pengar han fick av sin vän eftersom det är länge sedan. De skulle bjuda hela campingen på alkohol. Av de som skulle komma på festen kände han endast sin vän", står vidare i mannens utsaga av händelsen.