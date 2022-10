Det var den 17 mars 2020 som mannen i 60-årsåldern först förde in alkohol, utan att anmäla införseln, från Tyskland till Sverige. Han smugglade då, via hamnen i Trelleborg, in 348 liter öl, 24 liter vin och 21 liter sprit, enligt dokument från Ystads tingsrätt som Nyheter24 tagit del av.

Bara drygt två månader senare, den 23 maj 2020, förde han in 261 liter öl, 23 liter cider, 24 liter vin och 12 liter sprit i landet och den 3 juni upprepades det hela. Då var det 221 liter öl och 12 liter sprit som mannen tog med sig in.

Tullen: "Välkänd för sina alkoholresor"

Mannen har själv uppgett att han, sedan flera år tillbaka, lidit av "väldiga smärtor" och att han rest till Tyskland med färja flera gånger för att "komma bort från allt".

"Det är ett sätt att hantera smärtan där han kan sitta och koppla av, det är en form av mindfulness", står det i domen där det även framgår att personalen i tullen anser att mannen är "välkänd för sina alkoholresor".

Mannen hävdar att han köpt alkoholen vid de tre tillfällena inför en fest eller att han gjort inköpen åt sina barn.

Döms till två månaders fängelse för smuggling

Men tingsrätten köper inte mannens förklaringar, utan menar att det är tydligt att alkoholen införskaffats för kommersiellt bruk.

"De uppgifter som NN lämnat om fester är enligt tingsrättens mening synnerligen vaga och svepande. Uppgifterna är inte trovärdiga eller tillförlitliga", skriver man i domen från Ystad tingsrätt.



Mannen, som tidigare dömts för olovlig försäljning av alkohol, döms därför till två månaders fängelse för tre fall av smuggling.

