Man smugglade in 4 037 liter sprit – döms till fängelse: "Minns inte"

En man i 55-årsåldern, som rest in i Sverige från Tyskland via Danmark, förde vid 71 tillfällen in alkohol som motsvarar en spritmängd på drygt 4 037 liter. Nu döms han till fängelse i Malmö tingsrätt.

Det var mellan den 24 februari 2019 och den 16 december 2020 som mannen, vid hela 71 tillfällen, olovligen förde in alkohol vid Lernacken i Malmö. Vid samtliga tillfällen hade alkoholen inhandlats i Tyskland och förts in i Sverige via Danmark och Öresundsbron. Totalt motsvarade alkoholmängden strax över 4 037 liter sprit och mannen åtalades, efter gripandet i december 2020, för 71 fall av grov smuggling. Att brotten skulle betraktas som grova motiverade åklagaren, enligt den stämningsansökan som Nyheter24 tagit del av, med att "gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning". Smugglade in 2 733 liter öl – skyller på tre döda vänner Mannen påstår sig inte minnas Under utredningen hittade man nämligen skriftlig bevisning, i form av sms-konversation och Swish-transaktioner, som enligt domen talar "mycket starkt för att NN inhandlat alkohol i syfte att sälja den vidare". Mannen i fråga har i stället hävdat att transaktionerna genomförts för att omvandla ett arv, som han delvis fått i form av kontanter, till pengar på sitt bankkonto – något som enligt Malmö tingsrätt framstår som "en efterhandskonstruktion". Därtill har mannen, som förnekat brott, vidgått att han under den tidigare nämnda tidsperioden fört in alkohol i Sverige, men då för eget bruk och i en mindre mängd än vad som anförts. "Han minns inte att han inhandlat alkohol i de mängder och vid de tillfällen som åklagaren har påstått men invänder i och för sig inte mot att han har gjort det. Han har dock inte fört in hela mängden alkohol till Sverige som åklagaren har påstått", står det i domen som Nyheter24 tagit del av. Stoppades i tullen med 1 758 liter öl – skulle ha grillkväll: "Ett bra tillfälle" Döms till fängelse för grov smuggling Men Malmö tingsrätt köper inte mannens förklaring och beskriver uppgifterna han lämnat som "vaga och detaljfattiga". Mannen döms därför till fängelse i ett år och två månader för 71 fall av grov smuggling. Han ska dessutom betala 399 308 kronor som förverkat värde för alkoholen.