Mordmisstänkte pappan i Hässelby begärs häktad

Ett barn har dött och ett vårdas på sjukhus för livshotande skador efter att ha hittats allvarligt skadade på marken utanför ett flerfamiljshus i Hässelby i nordvästra Stockholm under söndagskvällen.

Enligt uppgifter till flera medier har barnen knivskurits och sedan kastats ut från en lägenhet på femte våningen. Läs mer om det här.

Misstänkte pappan i Hässelby begärs häktad

Barnens föräldrar, en man och en kvinna, anhölls under måndagen misstänkta för mord respektive mordförsök. Sent under måndagskvällen släpptes kvinnan på fri fot, men misstankarna mot henne kvarstår.

Den misstänkte pappan, som fortsatt är frihetsberövad, begärdes häktad under tisdagen på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.

– Efter förhör med mannen har jag nu beslutat att begära honom häktad för att han inte ska kunna undanröja bevis eller på annat sätt påverka utredningen, säger kammaråklagare Maria Franzén i ett pressmeddelande.

Häktningsförhandlingen ska äga rum på onsdagen.