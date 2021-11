SD-politikern Peter Lundgren döms för sexuellt ofredande

För över tre år sedan stod Peter Lundgren (SD) åtalad för att ha sexuellt ofredat en kvinnlig kollega i partiet. I ett hotellrum under en fest ska Lundgren ha dragit ner kvinnan i sitt knä, stoppat in sina händer under hennes tröja och BH, samtidigt som han höll fast henne med sina ben.

Men i förhör, både i tingsrätten och hovrättsförhandlingen, ska både kvinnan och Lundgren sagt att de inte minns något från händelsen, rapporterar SVT.

Foto: Anna Hållams/TT

Friades i tingsrätten

I tingsrätten friades politikern, som är från Gnosjö kommun, men det överklagades av åklagaren. Under hovrättsförhandlingarna presenterade åklagaren ny bevisning vilket var en inspelning av ett telefonsamtal.

Ljudfilernas äkthet bekräftades av en forensiker, men Lundgren själv hävdade att filerna var manipulerade. Men Göta hovrätt gav åklagaren rätt och dämde Peter Lundgren till 60 dagsböter om 1000 kronor, enligt SVT.