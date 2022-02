En liten flicka som varit försvunnen sedan 2019 hittade under måndagen vid liv. Flickan hittades i vad polisen beskriver som ett “litet, kallt och blött” rum under en trappa i ett hus tre timmar från platsen hon försvann. Flickan anmäldes försvunnen 13 juli 2019, rapporterar ABC News.

Foto: Saugerties Police

Paislee Shultis hittades under en trappa

6-åriga Paislee Shultis hittades av polisen vid en husrannsakan i staden Saugerties, i Hudson River Valley efter att ha fått ett tips om att ett barn var gömt i huset. Flickan, som var 4 år vid sitt försvinnande, var välmående när hon hittades.

Foto: Saugerties Police

Foto: Saugerties Police

Paislee Shultis föräldrar Kimberly Cooper, 33, och Kirk Shultis Jr.,32, ska ha kidnappat deras dotter efter att ha förlorat vårdnaden om henne 2019, och därefter ha hållit henne gömd flickans farfars hus. Flickan har nu förts tillbaka till sina vårdnadshavare och återförenats med sin äldre syster.

"Såg ett par små fötter"

När polisen kom till huset uppgav husägaren Kirk Shultis Sr., flickans farfar, att han inte hade sett Paislee sedan hon försvann. Men en timme in i letandet upptäckte polisen att källartrappan var underligt konstruerad och lös då in med en ficklampa mellan springorna. När plankorna sedan togs bort hittades det lilla barnet och Cooper inuti ett litet utrymme under trappan.

– Poliserna använde ett verktyg för att ta bort flera av trappstegen, och det var då man såg ett par små fötter, uppger polisen.

Foto: Saugerties Police

Kimberly Cooper och Kirk Shultis Jr. står åtalade för inblandning i frihetsberövande och äventyrande av ett barns säkerhet. Kirk Shultis Sr, flickans farfar, står också åtalad för första gradens frihetsberövande och äventyrande av barns säkerhet, skriver ABC News.