Polestar på väg till börsen på midsommar

För att fusionen ska genomföras krävs grönt ljus från Gores Guggenheims ägare.

I samband med transaktionen beräknas bolaget dra in 850 miljoner dollar (drygt 8,5 miljarder kronor).

Polestar har tidigare meddelat att man siktat på en börsnotering i New York under året. Aktien kommer att handlas under förkortningen "PSNY".

Polestar grundades 2017 av ägarna Volvo Cars och Geely. 2020 levererades 10 000 bilar och enligt Gores Guggenheim förväntas 290 000 bilar levereras 2024.