Biden vill ha skattelättnader på bränsle

Det handlar om den federala skatten på 18,4 cent per gallon bensin (2,3 cent per liter) och 24,4 cent per gallon diesel (3,1 cent per liter).

Biden vill också att delstaterna gör detsamma med de lokala bränsleskatterna, som kan vara mycket högre. I den folkrikaste delstaten Kalifornien är den till exempel 14 cent per liter. Vissa delstater har redan tagit bort den skatten.

Priserna på bensin och diesel i USA har under senare tid ökat, vilket kan hota demokraternas majoritet i representanthuset och senaten när landet går till mellanårsval i november.

Men ett skattestopp möter skepsis från båda hållen i amerikansk politik.

— De har spenderat ett år på att utkämpa ett heligt krig mot rimliga priser på amerikanskt bränsle, och nu vill de använda skattebetalarnas pengar på att dölja konsekvenserna, sade den republikanska oppositionsledaren i senaten Mitch McConnell tidigare.

Även representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, har ställt sig tveksam inför sådan åtgärd.

Skattestoppet beräknas kosta 10 miljarder dollar, motsvarande drygt 100 miljarder kronor.