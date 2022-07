Johnson & Johnson sänker prognosen

Försäljningen för helåret beräknas enligt den nya prognosen öka med 2,1-3,1 procent, mot en tidigare prognos om en försäljningsökning på 3,8-4,8 procent. Vinstökningen beräknas också stanna på 2,1-3,1 procent, mot tidigare 3,6-5,6 procent.

Prognossänkningen kommer i en kvartalsrapport som visar hur försäljningen under andra kvartalet ökar med draghjälp från ökad efterfrågan på bolagets covid-19-vaccin.

Totalt lyfte Johnson & Johnsons försäljning under andra kvartalet till 24 miljarder dollar, mot 23,3 miljarder under motsvarande kvartal i fjol. Vinsten föll till 4,81 miljarder dollar, 1:80 dollar per aktie – ned från 6,28 miljarder eller 2:35 dollar per aktie ett år tidigare.

Rensat från engångsposter blev kvartalsvinsten 2:59 dollar per aktie, vilket var något mer än väntat.