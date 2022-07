Bankerna har tjänat stora pengar på ditt bolån

SEB redovisar en rörelsevinst på 7,3 miljarder kronor, mot fjolårets 7,9 miljarder. Räntenettot, det SEB tjänat på utlåning, uppgick under perioden till 7,7 miljarder kronor, mot 6,4 miljarder under samma tid i fjol.Provisionsnettot, det SEB tjänar på bland fondavgifter, courtage och korttransaktioner, uppgick under perioden till 5,5 miljarder kronor.

Swedbank gjorde rörelsevinst på 6 364 miljoner kronor för andra kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 6 368 miljoner kronor kvartalet före. Swedbanks räntenetto steg till 7 113 miljoner kronor, från 6 762 miljoner kronor kvartalet före. Provisionsnettot minskade till 3 551 miljoner kronor, från 3 581 miljoner kronor.

Nordea redovisar en rörelsevinst på 1 361 miljoner euro, motsvarande cirka 14,4 miljarder kronor, för andra kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 1 338 miljoner euro motsvarande period föregående år. Räntenettot steg till 1 308 miljoner euro, från 1 232 miljoner euro.

Handelsbankens rörelsevinst landade på 5,2 miljarder kronor vilket kan jämföras med 6,6 miljarder kronor samma period föregående år. Räntenettot blev 8,39 miljarder kronor.