Intel lämnade svag rapport

Vinsten per aktie stannade på 0:29 dollar per aktie och en omsättning på 15,3 miljarder dollar. Analytiker hade i snitt räknat med en justerad vinst per aktie på 0:69 dollar och en omsättning på 18 miljarder dollar för perioden, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Aktien föll över 10 procent i efterhandeln.