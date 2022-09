Sverige går mot regeringsskifte efter årets val och mycket pekar på att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson får chansen att bilda regering.

Här kan du läsa om hur skatterna kan komma att påverkas av ett högerstyre.

A-kassan blir lägre vid årsskiftet

Men vad skulle ett högerstyre innebära för de som är arbetslösa och som lever med så kallad a-kassa? Nyheter24 ställde frågan till sparekonomen Frida Bratt som är verksam vid Nordnet Bank.

– Nivåerna i a-kassan kommer att bli lägre efter årsskiftet. De höjdes tillfälligt under pandemin, men kommer, om inget görs, att återgå till ursprungliga nivåer vid årets slut. Konkret handlar det om att taket på 1200 kronor per dag blir 910 kronor per dag.

– Vänsterblocket har velat göra höjningen permanent, men en borgerlig regering kommer låta nivåerna återgå.

Frida Bratt. Foto: Pressbild/TT

Bratt förklarar att Sverigedemokraterna dock sticker ut bland högerpartierna.



– De vill ha en högre nivå på a-kassan. I den här frågan ser vi ganska tydligt att exempelvis Moderaterna och Sverigedemokraterna i flera ekonomiska frågor faktiskt står rätt långt ifrån varandra. Det kan nu bli en del diskussioner kring detta, och det återstår att se hur stort Sverigedemokraternas inflytande i en fråga som a-kassan blir.

