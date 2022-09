Fortsatt muntert på Stockholmsbörsen

Börsens breda index är strax efter klockan 13 upp 0,3 procent.

Livekasinoleverantören Evolution stiger med 4 procent och Kinnevik med 3 procent.

Profilgruppen rasar med drygt 10 procent efter en vinstvarning på måndagen. Volvo Cars backar med runt 1,6 procent.

I Europa går det också uppåt på de ledande börserna. Frankfurt ligger plus 0,7 procent, Paris plus 0,7 procent och London plus 0,3 procent.

De flesta ledande Asien-börserna stängde på plus. Trots viss optimism pressas börserna fortsatt av räntehöjningar och recessionsoro.

Gaspriset stiger på tisdagen efter rapporterna om läckor i Nord Stream.

Pundet sjönk under måndagen till den lägsta nivån någonsin gentemot dollarn, 1,035. Enligt bedömare som Bloomberg talat med finns en risk att pundet faller till under 1 dollar. Valutan återhämtar sig dock något på tisdagen.