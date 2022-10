Värsta elchocken bortblåst – halverat vinterpris

I takt med att bland annat Tyskland och Österrike fyllt sina gaslager inför vintern snabbare än väntat, har priset snabbt rasat. På en dryg månad handlar det om en halvering, men jämfört med för något år sedan ligger priset fortsatt åtta gånger högre än vad som var normalt förr.

Det får direkt effekt på elpriset, även i Sverige. Att i nuläget köpa ett elpriskontrakt för december kostar i dag runt 3:25 kronor per kilowattimme. Under toppen, 26 augusti i samband med att ryska Gazprom stängde igen leveranserna via Nord Stream, kostade elkontraktet för leverans i december på Nasdaqbörsen cirka 5:60 kronor/kWh.

— Bara senaste veckan har priset kommit ner från runt 395 euro/MWh till 300, säger Johan Sigvardsson, elanalytiker på elbolaget Bixia.

Översatt till kronor handlar det om drygt 4 kronor/kWh till runt 3:25 kronor.

Och det är systempriset, det vill säga ett slags snittpris för hela Norden. I Sydsverige brukar priset ligga något högre.

Blött och blåsigt

Okej, särskilt billigt är det fortfarande inte. Innan Rysslands gaspolitik utlöste elpriskrisen förra hösten låg priset sällan över 50 öre/kWh på elbörsen Nord Pool.

Men det är ändå betydligt lägre än de värsta farhågorna som gällde för bara några veckor sedan. Visst, läget kan snabbt bli värre igen – elsystemet är känsligt. En till trasig kärnreaktor ställer allt på ända.

Det halverade gaspriset på den europeiska marknaden är den viktigaste förklaringen till de nu fallande elpriserna. Mycket av elproduktionen på kontinenten sker i gasverk. Och lägre elpris i Europa gör att smittoeffekten till Sverige avtar. Men även blåsiga och blöta väderprognoser i Sverige och Norge för de kommande veckorna förklarar en hel del, enligt Johan Sigvardsson.

— Blåser det mycket kan man spara på vattnet (i vattenkraftdammarna), säger han.

Stora kast

Just nu gör de starka vindarna i södra Sverige, Danmark och Tyskland att dagspriset på Nord Pool är ovanligt lågt, både i Sverige och i vårt närområde, åtminstone i förhållande till vad som kommit att bli det nya normala.

På onsdagen rasade priset till 32 öre/kWh i alla svenska fyra elområden. På torsdagen tilltog raset till 4,6 öre/kWh i hela Sverige. Det är i snitt över dygnet. Enskilda timmar kommande natt blir det till och med negativa priser.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift innan den slutliga hushållsräkningen ska betalas.