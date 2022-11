Så påverkar deltidsarbete din pension

Länsförsäkringar har räknat på tre exempel, en undersköterska med 29 500 kronor i månadslön, en lärare med 37 000 i månadslön och en läkare med 48 000 i månadslön. Beräkningarna av avkastning på pensionskapitalet har gjorts med försiktighet, 3 procent. Tjänstepensionen är premiebestämd, kollektivavtalad med arbetsgivare. Personen är 30 år, antas ha börjat jobba vid 25, och går i pension vid 67 år.

Undersköterskan som jobbar deltid i åtta år tappar 1 500 kronor som pensionär (pension vid heltidsarbete 18 809 kronor per månad, vid deltidsarbete 17 296 kronor). Sparandet för att kompensera tappet behöver vara 2 200 kronor per månad i åtta år. Vid 20 års deltidsarbete blir tappet 4 700 kronor (14 118 kronor per månad i pension), och sparandet behöver då vara 2 300 kronor per månad i 20 år.

Läraren som jobbar deltid i åtta år tappar 1 900 kronor per månad som pensionär (pension vid heltidsarbete 23 591 kronor, vid deltidsarbete 21 694 kronor). Sparandet för att kompensera tappet behöver vara 2 800 kronor per månad i åtta år. Vid 20 års deltidsarbete blir tappet 5 900 kronor (17 707 kronor per månad i pension), och sparandet behöver då vara 2 700 kronor per månad i 20 år.

Läkaren som jobbar deltid i åtta år tappar 2 500 kronor per månad som pensionär (pension vid heltidsarbete 34 894 kronor, vid deltidsarbete 32 389kronor). Sparandet för att kompensera tappet behöver vara 3 500 kronor per månad i åtta år. Vid 20 års deltidsarbete blir tappet 11 600 kronor (23 308 kronor per månad i pension), och sparandet behöver då vara 5 300 kronor per månad i 20 år.

Källa: Länsförsäkringar